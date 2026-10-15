Le succès de l’iPhone 17 pourrait bien peser dans les plans d’Apple. D’après Counterpoint Research, le modèle standard a été le smartphone le plus vendu au monde au premier comme au deuxième trimestre 2026. Il a représenté à lui seul 6 % des ventes mondiales en volume sur chacune de ces périodes, devançant même les iPhone 17 Pro et Pro Max.

Les premiers résultats du téléphone avaient déjà conduit la firme américaine à revoir ses ambitions à la hausse. Selon les informations rapportées par le site MacRumors (via The Information), le constructeur aurait demandé à deux de ses fournisseurs d’augmenter leur production quotidienne d’au moins 30 % après le premier week-end de précommandes de l’iPhone 17.

Apple préparerait désormais le terrain pour son successeur. Le leaker Fixed Focus Digital affirme sur Weibo que la production de l’ iPhone 18 standard devrait débuter à la fin du mois de novembre. Les commandes passées dans la chaîne d’approvisionnement laisseraient entrevoir des volumes particulièrement élevés.