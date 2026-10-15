Absent au lancement des nouveaux iPhone cette année, l’iPhone 18 pourrait bien faire une entrée remarquée en 2027. Apple préparerait déjà un stock conséquent pour son prochain smartphone grand public, dont la production doit débuter à la fin du mois de novembre.
L’iPhone 17 aurait-il donné des idées à Apple ? Alors que le marché mondial des smartphones traverse une période difficile, entre pénurie de mémoire et chute des livraisons, la marque à la pomme a réussi à porter sa part de marché à un niveau record pour un troisième trimestre. Et le succès de son dernier modèle pourrait bien pousser Apple à voir grand pour la suite : les premières informations sur la production de l’iPhone 18 laissent entrevoir des stocks particulièrement élevés.
L’iPhone 17 donne des raisons d’être optimiste à Apple
Le succès de l’iPhone 17 pourrait bien peser dans les plans d’Apple. D’après Counterpoint Research, le modèle standard a été le smartphone le plus vendu au monde au premier comme au deuxième trimestre 2026. Il a représenté à lui seul 6 % des ventes mondiales en volume sur chacune de ces périodes, devançant même les iPhone 17 Pro et Pro Max.
Les premiers résultats du téléphone avaient déjà conduit la firme américaine à revoir ses ambitions à la hausse. Selon les informations rapportées par le site MacRumors (via The Information), le constructeur aurait demandé à deux de ses fournisseurs d’augmenter leur production quotidienne d’au moins 30 % après le premier week-end de précommandes de l’iPhone 17.
Apple préparerait désormais le terrain pour son successeur. Le leaker Fixed Focus Digital affirme sur Weibo que la production de l’iPhone 18 standard devrait débuter à la fin du mois de novembre. Les commandes passées dans la chaîne d’approvisionnement laisseraient entrevoir des volumes particulièrement élevés.
Un lancement attendu au printemps 2027
L’iPhone 18 standard devrait être présenté au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2. Le géant de Cupertino aurait choisi de décaler son lancement par rapport aux modèles Pro, notamment pour répartir les capacités de production et les composants disponibles, la pénurie de mémoire compliquant quelque peu l’approvisionnement.
Cette organisation laisserait plusieurs mois au fabricant pour constituer ses stocks avant l’arrivée du téléphone en magasin. Le futur modèle devrait conserver un design globalement proche de celui de l’iPhone 17, tout en bénéficiant de plusieurs évolutions possibles, dont une Dynamic Island plus petite, une puce A20 et un modem C2 conçu par Apple.
Reste que les volumes de commandes passées auprès des fournisseurs ne permettent pas de mesurer précisément les quantités qui seront produites. Apple travaille avec plusieurs partenaires pour ses composants, et les informations dont dispose le leaker pourraient ne concerner qu’une partie de la chaîne d’approvisionnement. Nos confrères de 9to5Mac invitent donc, à juste titre, à ne pas tirer de conclusions hâtives de ces premières indications, même si Fixed Focus Digital a souvent vu juste par le passé.