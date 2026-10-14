Bouygues Telecom lance Cashback, un programme de remises gratuit opéré par la fintech Younited. Dès le 9 novembre, ses clients pourront récupérer de l'argent sur leurs achats chez plus de 100 enseignes, de Carrefour à Ikea.
Avec l'objectif de redonner du pouvoir d'achat à ses millions d'abonnés, Bouygues Telecom a annoncé ce mercredi 14 octobre 2026 le lancement de « Cashback ». L'opérateur mobile est le premier en France à proposer un tel programme à ses clients. Le principe consiste à acheter des bons d'achat pour l'une des enseignes partenaires, puis à récupérer une partie de la dépense dans une cagnotte, que l'on peut recevoir sur son compte à partir de 20 euros. Avec des remises annoncées de 5 à 12 % sur les dépenses courantes, Bouygues Telecom lance un service qui pourrait faire des émules. Ce dernier est opéré par la fintech Younited.
Carrefour, Ikea, Amazon… le cashback de Bouygues Telecom voit large
Le principe du cashback est assez répandu. Une partie de chaque achat revient dans la poche du client. Chez Bouygues Telecom, ce retour oscille en moyenne entre 5 et 12 %, et dépasse même 40 % sur certaines offres de loisirs et de sport. Sur les courses alimentaires, les taux actuels se situent toutefois autour de 4 à 5 %, soit 4 à 5 euros récupérés pour 100 euros de courses, a précisé l’opérateur, auprès de Clubic. Younited évoque jusqu’à 250 euros d’économies par an. Pour obtenir ce chiffre, la fintech part des dépenses moyennes d’un foyer relevées par l’Insee (environ 5 500 euros par an pour l’alimentaire et 1 400 euros pour l’habillement), en supposant que la moitié est réalisée chez des enseignes partenaires, et calcule le gain sur les 12 principales enseignes du programme. Le gain réel dépendra donc des habitudes de chacun, d’autant que les taux, les offres et la liste des enseignes pourront évoluer.
Pour faire grossir la cagnotte, le programme réunit plus de 100 enseignes partenaires, du chariot de supermarché au rayon bricolage. On retrouve Carrefour et Monoprix pour les courses, Ikea, Castorama ou Jardiland pour la maison et le jardin, Okaïdi, Zalando ou La Redoute pour la mode, Sephora et Yves Rocher pour la beauté, Intersport pour le sport, Cultura pour les loisirs ou encore Lastminute pour les voyages. Amazon rejoindra la liste en décembre, pile poil pour la course aux cadeaux de Noël. Bouygues Telecom assure que cette sélection couvre 97 % des dépenses de consommation courante des ménages, chiffre calculé à partir d'une étude de l'Insee. Avec l'alimentation, l'équipement, les loisirs et services, les grands postes du budget quotidien sont en effet quasiment tous représentés.
L'opérateur touche ici un nerf sensible. D'après un baromètre Ipsos BVA-CESI réalisé en septembre, 54 % des Français placent le pouvoir d'achat en tête de leurs inquiétudes. Alors qu'il souffle toujours ses 30 bougies, l'opérateur Bouygues Telecom veut transformer les achats habituels de ses clients « en économies bien réelles ». Son directeur général, Benoît Torloting, considère que c'est un peu « notre manière de les remercier ».
Comment fonctionne le cashback de Bouygues Telecom ?
Le cashback existe déjà, mais on y a souvent recours ponctuellement, au détour d'un achat, plutôt qu'au quotidien. Bouygues Telecom et Younited veulent en faire un réflexe, pour économiser sur des dépenses que l'on fait de toute façon. Pour en profiter, il faut d'abord s'inscrire depuis l'application Bouygues Telecom et accepter les conditions de Younited. Ensuite, avant de faire ses achats, on se procure dans l'application Younited un bon d'achat pour l'enseigne de son choix, une sorte de carte cadeau valable chez ce commerçant. On l’utilise ensuite normalement, en magasin ou en ligne selon les modalités de l’enseigne, et la remise correspondante est automatiquement créditée dans une cagnotte, que l’on suit en temps réel dans l’application Bouygues Telecom. Dès 20 euros cumulés, un simple virement permet de la récupérer sur son compte bancaire. Après le contrôle parental Mode Enfant, Benoît Torloting veut ainsi faire de son appli « un véritable compagnon du quotidien ».
Celle qui fait tourner la machine, c'est la fintech Younited. L'entreprise de services financiers 100 % numérique est spécialisée dans le crédit à la consommation accordé en ligne de façon quasi instantanée. Elle est présente en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, et est agréée comme établissement de crédit par la Banque centrale européenne, un statut qui l'autorise à prêter de l'argent sous la surveillance de l'ACPR, le gendarme français du secteur. Elle apporte ici sa technologie et son réseau d'enseignes, et gère tout le concret, avec l'éligibilité des clients, les offres, les bons d'achat, la cagnotte et les virements. Son modèle économique repose sur des accords commerciaux avec les enseignes, pour qui le programme sert à attirer, fidéliser ou faire revenir des clients.
Concernant les conditions, le programme est gratuit et sans engagement. Il ne coûte rien et n'impose aucune durée minimale. Il s'adresse à près de 10 millions de clients fixe et mobile de Bouygues Telecom, à condition d'être titulaire de sa ligne, c'est-à-dire que l'abonnement soit à son nom, et dans la limite d'un compte par foyer. Les clients qui ont souscrit leur forfait ou leur box auprès du Crédit Mutuel, du CIC ou de La Poste Mobile n'y ont en revanche pas accès. Côté données, seules quelques informations de base, comme le nom, le prénom et l’adresse e-mail, sont transmises à Younited lors de l’inscription, avec l’accord du client. Rien ne filtre sur l’usage de son téléphone, de sa connexion internet ou sur son contrat. Enfin, bonne nouvelle pour les allergiques aux sollicitations commerciales : c'est le client qui décide si Younited peut transmettre ses données aux enseignes partenaires pour qu'elles lui adressent leurs offres. L’opérateur nous assure aussi que Cashback n’a rien d’une offre de crédit, car Younited ne présente ses autres produits qu’aux clients qui ont accepté d’en recevoir. Enfin, un client qui quitte Bouygues Telecom dispose de 30 jours pour récupérer sa cagnotte, faute de quoi elle est perdue.
Chez les concurrents, il n'existe, comme le dit Bouygues Telecom, effectivement rien d’équivalent à notre connaissance. Orange avait bien proposé du cashback chez quelques commerçants via son service de paiement mobile Orange Cash, fermé fin 2019, mais les autres opérateurs se contentent aujourd’hui de remboursements à la souscription, relayés par des plateformes comme iGraal ou Widilo.