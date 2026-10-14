Concernant les conditions, le programme est gratuit et sans engagement. Il ne coûte rien et n'impose aucune durée minimale. Il s'adresse à près de 10 millions de clients fixe et mobile de Bouygues Telecom, à condition d'être titulaire de sa ligne, c'est-à-dire que l'abonnement soit à son nom, et dans la limite d'un compte par foyer. Les clients qui ont souscrit leur forfait ou leur box auprès du Crédit Mutuel, du CIC ou de La Poste Mobile n'y ont en revanche pas accès. Côté données, seules quelques informations de base, comme le nom, le prénom et l’adresse e-mail, sont transmises à Younited lors de l’inscription, avec l’accord du client. Rien ne filtre sur l’usage de son téléphone, de sa connexion internet ou sur son contrat. Enfin, bonne nouvelle pour les allergiques aux sollicitations commerciales : c'est le client qui décide si Younited peut transmettre ses données aux enseignes partenaires pour qu'elles lui adressent leurs offres. L’opérateur nous assure aussi que Cashback n’a rien d’une offre de crédit, car Younited ne présente ses autres produits qu’aux clients qui ont accepté d’en recevoir. Enfin, un client qui quitte Bouygues Telecom dispose de 30 jours pour récupérer sa cagnotte, faute de quoi elle est perdue.