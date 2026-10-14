Copilot reste bien présent dans Outlook avec le bouton de la barre d'outils en haut de la fenêtre), la rédaction, la recherche et un chat complet sur la gauche du nouvel Outlook. Le bouton flottant a, lui, été retiré récemment après des critiques. En octobre, Microsoft promet une interface simplifiée, centrée sur le chat. Le bouton du ruban pourra être désactivé tout comme la réécriture de brouillons.

Microsoft avait déjà fait marche arrière sur son IA. En avril dernier, le bouton Copilot avait quitté le Bloc-notes de Windows 11, sans que les fonctions d'IA disparaissent. Il a aussi été retiré de l'outil de capture. Reste que les équipes ne semblent tout simplement pas se mettre d'accord en interne. Au mois de juillet, nous apprenions que Copilot allait cette fois s'immiscer au sein d'Outlook classique. En avril, 3,3% des utilisateurs Microsoft 365 payaient pour l'extension.