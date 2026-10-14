Microsoft finirait-elle par comprendre que ses utilisateurs font une overdose de Copilot ? L'éditeur de Redmond va retirer Themes by Copilot d'Outlook. Cette fonctionnalité permettait de faire créer par l'IA l'habillage de sa messagerie. L'option disparaîtra des réglages dans la dernière quinzaine du mois d'octobre 2026.
Dans son Message Center, Microsoft a récemment prévenu les administrateurs informatiques des changements à venir dans Microsoft 365 et plus spécifiquement pour sa messagerie Outlook. Aucune action n'est demandée de leur côté.
Le thème IA reste en place, mais impossible d'y revenir
Themes by Copilot était réservé aux personnes disposant d'un Copilot activant l'assistant IA de Microsoft. Depuis les réglages, les utilisateurs pouvaient demander à l'IA de créer un habillage visuel de l'interface et de l'appliquer. Microsoft s'était précédemment essayé sur les thèmes pour son navigateur Edge. Cette option va donc être retirée et cela concerne le nouvel Outlook pour Windows, Outlook sur le web, Outlook pour Mac et les applications Android et iOS.
Si ce réglage est amené à disparaitre, personne ne perd son thème du jour au lendemain. Celui qui est déjà appliqué reste en place… du moins tant que l'utilisateur n'en change pas. Si le thème était réglé pour se renouveler automatiquement, il reste affiché mais ne change plus. L'image en cours est conservée. Il reste possible de passer à un thème sans Copilot, mais dans ce cas, impossible de faire marche arrière.
Microsoft n'explique pas sa décision. Selon Windows Latest, qui rapporte l'information, l'option ne devait pas être vraiment utilisée. Notons au passage la fin du résumé quotidien, une invitation du nouvel Outlook (sur Windows et sur mobile) qui demandait à Copilot un compte rendu de la boîte de réception, affiché dans le volet latéral.
Copilot reste bien présent dans Outlook avec le bouton de la barre d'outils en haut de la fenêtre), la rédaction, la recherche et un chat complet sur la gauche du nouvel Outlook. Le bouton flottant a, lui, été retiré récemment après des critiques. En octobre, Microsoft promet une interface simplifiée, centrée sur le chat. Le bouton du ruban pourra être désactivé tout comme la réécriture de brouillons.
Microsoft avait déjà fait marche arrière sur son IA. En avril dernier, le bouton Copilot avait quitté le Bloc-notes de Windows 11, sans que les fonctions d'IA disparaissent. Il a aussi été retiré de l'outil de capture. Reste que les équipes ne semblent tout simplement pas se mettre d'accord en interne. Au mois de juillet, nous apprenions que Copilot allait cette fois s'immiscer au sein d'Outlook classique. En avril, 3,3% des utilisateurs Microsoft 365 payaient pour l'extension.
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