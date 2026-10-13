Enfin, Microsoft permet plus de liberté aux développeurs avec WinUI Gallery 3.0 ! Cette nouveauté tant attendue va faciliter la création d'applications pour Windows 11.
Microsoft a modifié le fonctionnement de son application de démonstration destinée à la conception de logiciels sous Windows 11. La mise à jour vers WinUI Gallery 3.0 intègre désormais des composants expérimentaux issus du Windows App SDK, ce qui permet aux développeurs de tester de nouvelles commandes plus tôt dans leur cycle de développement, de manière à faciliter la création de certaines apps.
Un ajout des éléments d'interface anticipé
Jusqu'alors, les éléments d'interface n'étaient ajoutés à WinUI Gallery qu'après la sortie d'une version stable du Windows App SDK. Cette organisation limitait la capacité de Microsoft à ajuster ces commandes en fonction des retours des utilisateurs. Avec l'arrivée du SDK expérimental dans la version 3.0, les créateurs d'applications peuvent tester les fonctionnalités en amont et transmettre leurs remarques à temps pour orienter les modifications.
Cette version comprend ainsi de nouveaux exemples de commandes expérimentales, comme TableView, Charts, Wrap Panel et LayoutPanel, élaborés pour présenter les données de manière plus lisible.
Niels Laute, chef de produit senior chez Microsoft, a également détaillé plusieurs ajustements pratiques apportés à l'application :
- Navigation à la souris : les boutons précédent et suivant de la souris permettent désormais de naviguer dans l'interface de la galerie, à l'image du fonctionnement d'un navigateur web.
- Amélioration de la recherche : des balises de recherche ont été ajoutées sur chaque page de contrôle. Saisir des termes comme « context menu », « carousel » ou « WCAG » permet de trouver la page correspondante, même lorsque le terme recherché ne figure pas dans le nom précis du contrôle.
- Gestion des recherches sans résultat : en l'absence de résultat, l'application affiche la requête saisie, des conseils de recherche et un bouton redirigeant vers l'ensemble des exemples.
WinUI Gallery : des différences entre les deux outils
Présente sous différents noms depuis 2018, WinUI Gallery fait office de vitrine numérique pour le développement sur Windows. L'application permet de visualiser l'aspect des éléments d'interface sur un PC et d'accéder à des exemples de code conformes au cadre de design de l'éditeur. Bien qu'elle soit peu destinée aux utilisateurs finaux, elle constitue un outil de travail pour la création d'applications sur Windows 11.
Sur le plan de la terminologie, dans son grand art de faciliter les choses, Microsoft distingue l'application WinUI Gallery 3.0, qui désigne cette mise à jour spécifique de l'outil de démonstration, de WinUI 3, qui correspond au framework de développement actuellement utilisé par les programmeurs.