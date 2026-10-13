Microsoft a modifié le fonctionnement de son application de démonstration destinée à la conception de logiciels sous Windows 11. La mise à jour vers WinUI Gallery 3.0 intègre désormais des composants expérimentaux issus du Windows App SDK, ce qui permet aux développeurs de tester de nouvelles commandes plus tôt dans leur cycle de développement, de manière à faciliter la création de certaines apps.