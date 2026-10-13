Les dernières éditions de Windows 11 23H2 encore prises en charge recevront leur ultime patch de sécurité le mois prochain. Pour les organisations qui n'ont pas encore terminé leur migration, il va falloir accélérer le mouvement.
Les fins de support se succèdent chez Microsoft. Alors que le Patch Tuesday de ce 13 octobre marque la fin des mises à jour de sécurité pour Windows 11 24H2 Famille et Pro, une autre version du système connaîtra le même sort dans quatre semaines, mais pour un public différent. Microsoft vient de rappeler aux organisations qui n'ont pas encore achevé leur migration que les éditions Entreprise, Éducation et IoT Entreprise de Windows 11 23H2 arriveront comme prévu au terme de leur prise en charge le 10 novembre prochain.
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Un mois pour une mise à niveau complète
Lancée en octobre 2023, Windows 11 23H2 devait bénéficier de trois ans de maintenance pour les entreprises et les établissements scolaires, contre deux ans pour les éditions Famille et Pro, dont le support a pris fin en novembre 2025. Après le Patch Tuesday de novembre, les machines concernées continueront de fonctionner, mais les nouvelles failles découvertes dans le système ne seront plus corrigées.
Pour continuer de recevoir des correctifs de sécurité, les organisations devront donc passer à Windows 11 25H2, dont les éditions Entreprise et Éducation seront maintenues jusqu'en octobre 2028, ou à Windows 11 26H2, disponible depuis fin septembre et pris en charge jusqu'en octobre 2029.
Attention toutefois, le passage de Windows 11 23H2 à 25H2 ou 26H2 nécessite une mise à niveau complète du système, contrairement au petit paquet d'activation proposé aux machines déjà sous 24H2 ou 25H2. Les organisations devront donc prévoir un déploiement plus conséquent, après avoir vérifié la compatibilité de leurs équipements et de leurs pilotes avec la version choisie.
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La fin de support correspond à la date après laquelle Microsoft ne publie plus de correctifs de sécurité, même si le PC continue de démarrer et de fonctionner. En entreprise, cela augmente rapidement le risque d’exploitation de failles, car les vulnérabilités découvertes après cette date restent ouvertes. Cela pose aussi des problèmes de conformité (politiques internes, audits, exigences assurantielles) qui demandent souvent un OS encore maintenu. En pratique, rester sur une version hors support oblige à compenser par des mesures de réduction de surface d’attaque, rarement équivalentes à un patching régulier.
Le Patch Tuesday est la fenêtre mensuelle de publication des correctifs de sécurité Microsoft, généralement le deuxième mardi du mois. Il regroupe des mises à jour pour Windows et d’autres composants, avec des bulletins qui détaillent les vulnérabilités corrigées et leur criticité. Pour les organisations, c’est un jalon de gestion des risques : qualification en préproduction, validation applicative, puis déploiement contrôlé. Quand une version de Windows arrive en fin de support, ce cycle s’arrête pour elle, ce qui rend la gestion des failles beaucoup plus compliquée.
Une mise à niveau complète réinstalle en profondeur une nouvelle version de Windows 11 (nouveau build), avec un processus plus long, davantage de changements système et donc plus de points de compatibilité à vérifier. Un paquet d’activation est un petit correctif qui “déverrouille” des fonctionnalités déjà présentes dans le système via les mises à jour cumulatives, ce qui réduit le temps d’arrêt et les risques de régression. En entreprise, cela change la stratégie de déploiement : la mise à niveau complète ressemble à un mini-projet (tests pilotes, pilotes, chiffrement, applicatifs), alors que l’activation se gère plus comme une mise à jour mensuelle. La contrainte majeure est que l’activation n’est possible que si la base système est déjà sur une branche compatible.