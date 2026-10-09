Battery Status prend place dans le panneau des Widgets de Windows 11, accessible depuis la barre des tâches ou à l'aide du raccourci Windows + W. Il suffit ensuite de cliquer sur « Ajouter des widgets », puis de sélectionner « Battery Status ». Les niveaux de charge du PC et des périphériques compatibles s'affichent alors dans un même espace.

Microsoft ne précise toutefois pas quels types d'accessoires sont pris en charge, ni si tous les périphériques capables de transmettre leur niveau de batterie à Windows pourront y figurer.

Pour le moment, cette nouveauté est réservée aux membres du programme Insider disposant d'une version récente du canal Experimental. Son déploiement est progressif et aucune date de disponibilité générale n'a été annoncée. Comme pour les autres fonctions expérimentales, Microsoft pourrait encore la modifier avant une éventuelle intégration à la version grand public de Windows 11.