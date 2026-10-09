Microsoft teste un nouveau widget pour Windows 11, capable d'afficher au même endroit le niveau de batterie de votre PC et de vos périphériques connectés. Une petite nouveauté qui devrait faciliter le suivi de leur autonomie.
Un pourcentage dans la barre des tâches pour le PC, un détour par les paramètres Bluetooth pour la souris ou le casque… Windows 11 sait déjà afficher le niveau de charge de vos appareils, mais les informations sont encore dispersées dans son interface. Microsoft a pourtant multiplié les améliorations dans ce domaine, avec une refonte de l’indicateur de batterie de l’ordinateur l’an dernier. Aujourd’hui, l’éditeur cherche à tout réunir au même endroit avec Battery Status, un nouveau widget introduit dans la build 26340.9616, publiée le 7 octobre sur le canal Experimental du programme Windows Insider.
Un seul widget pour les surveiller tous
Battery Status prend place dans le panneau des Widgets de Windows 11, accessible depuis la barre des tâches ou à l'aide du raccourci Windows + W. Il suffit ensuite de cliquer sur « Ajouter des widgets », puis de sélectionner « Battery Status ». Les niveaux de charge du PC et des périphériques compatibles s'affichent alors dans un même espace.
Microsoft ne précise toutefois pas quels types d'accessoires sont pris en charge, ni si tous les périphériques capables de transmettre leur niveau de batterie à Windows pourront y figurer.
Pour le moment, cette nouveauté est réservée aux membres du programme Insider disposant d'une version récente du canal Experimental. Son déploiement est progressif et aucune date de disponibilité générale n'a été annoncée. Comme pour les autres fonctions expérimentales, Microsoft pourrait encore la modifier avant une éventuelle intégration à la version grand public de Windows 11.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces