On pourrait se demander quelle mouche les a piqués, mais aussi comprendre leur point de vue purement expérimental. L'idée n'en reste pas moins très douteuse, mais aussi coûteuse, tant sur le plan financier que sur le plan physique. Selon Shyam Sankar, directeur technique de Palantir, certains chercheurs en intelligence artificielle auraient commencé à fumer pour démontrer leur foi dans la capacité de cette technologie à guérir le cancer à l'avenir. Un pari risqué et … vraiment utile ?