Ce qui est intéressant, c'est que cet accélérateur IA utiliser une autre architecture que les produits de NVIDIA. Là où un accélérateur IA de NVIDIA utilise des puces de calcul ultra-puissantes pour offrir la force brute maximale exigée par le marché, la Maia 300 mise sur une structure modulaire sur mesure (et sur la toute dernière génération de mémoire HBM4). Cette architecture personnalisée va permettre à Microsoft d'optimiser à l'extrême la vitesse de ses serveurs cloud, tout en réduisant drastiquement sa facture d'électricité.

Il faut aussi noter que la puce Maia 300 mêle aussi les procédés de gravure, puisque le coeur de calcul est produit avec le procédé de gravure en 2 nm de TSMC, alors que les puces d'entrées-sorties et les contrôleurs mémoires autour sont gravés en 3 nm (ce qui permet de rendre leur production moins couteuse).

« En substance, cela revient à offrir davantage de puissance de calcul pour chaque watt, chaque dollar et chaque octet de mémoire, grâce à une optimisation à l'échelle de l'ensemble du système » résume la présidente des Systèmes matériels et infrastructures Azure de Microsoft, Rani Borkar. Microsoft prévoit de rapidement déployer cette nouvelle génération, avec plus d'un million de puces Maia 300 en service dès l'année prochaine.