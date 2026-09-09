Voilà un nouveau partenariat de haut niveau pour OpenAI. Cette fois, c'est Samsung qui va travailler avec le créateur de ChatGPT pour une nouvelle puce très avancée.
Si OpenAI est le créateur de ChatGPT, la firme de Sam Altman a aussi besoin de l'ensemble de l'écosystème de la tech pour pouvoir soutenir son développement. On le voit notamment avec les relations privilégiées entretenues avec un NVIDIA, mais aussi avec des acteurs plus industriels. C'est le cas ainsi aujourd'hui avec la communication de ce nouveau partenariat avec Samsung.
Samsung et OpenAI annoncent officiellement leur collaboration pour la création d'un puce nouvelle génération
Créer des puces maisons, spécialement calibrées pour l'entrainement des IA, c'est une ambition de tous les géants actuels de l'intelligence artificielle, avec OpenAI au premier rang. Et le partenariat que vient d'annoncer la société de Sam Altman avec Samsung participe de cette volonté.
Ensemble, ces deux titans économiques vont travailler à l'avenir autant au niveau de la recherche et de la conception d'une puce de nouvelle génération que pour sa production ultérieure. Car les deux acteurs n'ont cessé de se rapprocher dans le domaine de la conception de puces.
Un successeur pour la puce Jalapeño ?
« L'un des domaines dans lesquels nous avons le plus progressé et où nous avons obtenu le plus de reconnaissance auprès de Samsung Electronics est notre collaboration en matière de production et de recherche sur les puces de nouvelle génération que nous développons » a ainsi indiqué Harrison Kim, patron de la filiale OpenAI Corée.
Pour rappel, ce n'est pas une première pour OpenAI. Au mois de juin dernier, le géant présentait sa premier puce dite Jalapeño, produite en collaboration avec Broadcom cette fois. Cette puce est conçue pour être adaptable et multi-générationnelle, et devrait accompagner le développement d'OpenAI pendant plusieurs années. On peut imaginer que les recherches qui vont être menées avec Samsung ont pour objectif de préparer la génération suivante, qui succédera à la génération Jalapeño.