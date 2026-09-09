Créer des puces maisons, spécialement calibrées pour l'entrainement des IA, c'est une ambition de tous les géants actuels de l'intelligence artificielle, avec OpenAI au premier rang. Et le partenariat que vient d'annoncer la société de Sam Altman avec Samsung participe de cette volonté.

Ensemble, ces deux titans économiques vont travailler à l'avenir autant au niveau de la recherche et de la conception d'une puce de nouvelle génération que pour sa production ultérieure. Car les deux acteurs n'ont cessé de se rapprocher dans le domaine de la conception de puces.