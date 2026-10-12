On l'a attendu pendant un moment cette version sur les Google Pixel. Mais le délai s'explique par des facteurs indépendants de l'équipe de développement. Les démarches ont été rendues plus complexes pour les ROMs personnalisées, Google ayant arrêté de fournir les arborescences d'appareils, ainsi que les fichiers binaires des pilotes. Le développement prend donc plus de temps.