On l'attendait, cette version a pris plus de temps que prévu. LineageOS est enfin disponible pour certains smartphones de la gamme Pixel 10, mais pas pour tout le monde.
Plus d’un an après le lancement du Pixel 10, la solution alternative LineageOS est désormais officiellement disponible pour les smartphones de cette gamme. Même le moins cher de la gamme, le Pixel 10a y a droit. Les fichiers d'installation ont été publiés le jour même de l'annonce officielle de LineageOS 24.
Pourquoi LineageOS a pris tant de retard ?
On l'a attendu pendant un moment cette version sur les Google Pixel. Mais le délai s'explique par des facteurs indépendants de l'équipe de développement. Les démarches ont été rendues plus complexes pour les ROMs personnalisées, Google ayant arrêté de fournir les arborescences d'appareils, ainsi que les fichiers binaires des pilotes. Le développement prend donc plus de temps.
Google a effectivement changé de politique avec Android 16, ce qui a freiné les travaux en cours sur la génération d'appareils dévoilés à partir de cette version d'Android. À cela sont venus s'ajouter les retards dans la mise à disposition des kernels destinés aux smartphones Pixel.
Caractéristiques de LineageOS 24
Basée sur Android 17, la version 24 de LineageOS intègre les évolutions apportées au système début juin 2026. Elle comprend plusieurs modifications visuelles orientées Material 3 Expressive sur l'ensemble des applications par défaut, ainsi qu'un tout nouvel éditeur d'images nommé "Canvas".
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
- Un design à tomber par terre
- Un écran d'exception
- Des photos et vidéos divines
Niveau sécurité, les correctifs sont intégrés jusqu'au mois d'octobre 2026. Cette version offre également la possibilité d'utiliser ces appareils sans les fonctionnalités d'intelligence artificielle embarquées d'origine par Google.
Quels smartphones sont éligibles ?
Le déploiement se fait de manière progressive. Pour l'instant, sont disponibles les versions destinées au Pixel 10 et au Pixel 10 Pro. Les versions pour les Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold et Pixel 10a devraient être disponibles ultérieurement.