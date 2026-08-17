Deux petits coups sur l'écran et votre Pixel pourrait bientôt s’endormir. Google travaillerait en effet à intégrer à Android 17 un geste mettant l'affichage en veille après deux tapotements sur une zone vide. Une commodité banale chez plusieurs concurrents, mais toujours absente nativement des smartphones maison.

Les Pixel rattraperaient surtout leur retard

En fouillant Android 17 QPR2 Beta 3, Android Authority a repéré des libellés remis à jour. Ils évoquent un double tapotement sur un espace libre de l'accueil ou de l'écran verrouillé pour couper l'affichage. D'autres éléments préparent une page de réglages permettant d'activer ou de désactiver cette fonction.

À ce stade, le geste reste cependant inaccessible et Google n'a annoncé aucun déploiement. Comme toujours avec une fonction découverte dans du code en cours de développement, celle-ci peut encore être modifiée, reportée ou abandonnée.

Le geste avait été repéré dès avril 2025 dans Android 16 Beta 4 avant que des chaînes décrivant sa page de réglages soient découvertes dans Android 16 QPR1 Beta 1 en juin. Limité à l'écran verrouillé, il n'a jamais atteint le grand public. L'ajout de l’accueil dans les nouveaux libellés suggère néanmoins que Google n'a pas abandonné son développement.