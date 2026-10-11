L’essentiel de ces archives est constitué de documents de production. Les fans signalent des projets d’animation Flash, des documents Photoshop avec tous leurs calques, des feuilles de modèles, des storyboards, des animatiques, des guides internes et des squelettes de personnages modifiables. Ces squelettes sont des marionnettes numériques articulées, que les animateurs déplacent pièce par pièce pour faire bouger un personnage sans le redessiner à chaque image.

Les fans parlent surtout du Monde incroyable de Gumball, dont les fichiers Flash des saisons 1 et 2 seraient disponibles avec leurs marionnettes. La série mêle depuis 2011 dessin 2D, images de synthèse, pâte à modeler et prises de vue réelles, et les curieux pourraient enfin comprendre comment l’équipe assemblait toutes ces couches. Pour Regular Show, des fans ont partagé des portraits de personnages, des tableaux de tailles, des décors et des guides de style officiels, que les animateurs utilisaient pour garder le dessin de Mordecai et Rigby identique tout au long d’un épisode. Rien que pour Adventure Time, les internautes évoquent environ 90 Go de documents.

Le lot contient aussi Teen Titans dans sa version de 2003, Les Super Nanas Z, des Looney Tunes Cartoons et d’anciennes productions Hanna-Barbera, d’après Gizmodo et IndiaTimes. Les Super Nanas Z, déclinaison en anime, n’ont jamais été diffusées aux États-Unis. Les apprentis animateurs scrutent ces fichiers de près, car ils retrouvent dans les sources d’un épisode de 11 minutes chacune des petites décisions de l’équipe. « Vive Cartoon Network dans nos cœurs et sur nos disques durs ! », a lancé un internaute sur X.