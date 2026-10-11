Des internautes partagent en ligne des fichiers de travail d’une trentaine de séries de Cartoon Network. Les fans d’animation épluchent ces archives avec gourmandise, alors que leur origine est inconnue et que leur authenticité n’a encore été vérifiée par aucune source indépendante.
Les passionnés profitent d’une plongée rare dans les coulisses de dessins animés cultes. Le nouveau propriétaire de la chaîne hérite surtout d’une énigme, car personne ne sait encore qui a fait sortir ces archives du studio, ni par quel moyen.
Bulle, Belle et Rebelle vont-elles percer le mystère ?
Les fichiers de fabrication des séries entre les mains des fans
L’essentiel de ces archives est constitué de documents de production. Les fans signalent des projets d’animation Flash, des documents Photoshop avec tous leurs calques, des feuilles de modèles, des storyboards, des animatiques, des guides internes et des squelettes de personnages modifiables. Ces squelettes sont des marionnettes numériques articulées, que les animateurs déplacent pièce par pièce pour faire bouger un personnage sans le redessiner à chaque image.
Les fans parlent surtout du Monde incroyable de Gumball, dont les fichiers Flash des saisons 1 et 2 seraient disponibles avec leurs marionnettes. La série mêle depuis 2011 dessin 2D, images de synthèse, pâte à modeler et prises de vue réelles, et les curieux pourraient enfin comprendre comment l’équipe assemblait toutes ces couches. Pour Regular Show, des fans ont partagé des portraits de personnages, des tableaux de tailles, des décors et des guides de style officiels, que les animateurs utilisaient pour garder le dessin de Mordecai et Rigby identique tout au long d’un épisode. Rien que pour Adventure Time, les internautes évoquent environ 90 Go de documents.
Le lot contient aussi Teen Titans dans sa version de 2003, Les Super Nanas Z, des Looney Tunes Cartoons et d’anciennes productions Hanna-Barbera, d’après Gizmodo et IndiaTimes. Les Super Nanas Z, déclinaison en anime, n’ont jamais été diffusées aux États-Unis. Les apprentis animateurs scrutent ces fichiers de près, car ils retrouvent dans les sources d’un épisode de 11 minutes chacune des petites décisions de l’équipe. « Vive Cartoon Network dans nos cœurs et sur nos disques durs ! », a lancé un internaute sur X.
Une fuite sans auteur connu chez Cartoon Network
Personne n’a revendiqué la fuite, et rien ne permet à ce stade de la relier au rachat par Paramount ou à une restructuration interne. Des fans ironisent malgré tout sur le hasard du calendrier, avec des décennies de dessins animés en ligne quelques jours après l’arrivée du nouveau propriétaire. « On est tous Cartoon Network maintenant, mdr », a plaisanté l’un d’eux.
Les journalistes de Gizmodo ont sollicité Paramount et Warner Bros. Pour connaître leur position, sans réponse au moment de leur publication, et rappellent que l’auteur de la fuite de plus de 20 pilotes et 40 dossiers de présentation de séries Disney, dont Gravity Falls et The Owl House, n’est toujours pas connu depuis avril 2024. Paramount a ouvert une enquête en avril dernier, après la mise en ligne intégrale du film Avatar Aang sur X, récupéré par un homme à Singapour sur un serveur multimédia du studio, auquel il aurait accédé à distance sans autorisation. Propriétaire de Nickelodeon, Paramount gère depuis le 6 octobre le catalogue de Cartoon Network et encaisse sa deuxième fuite d’animation en six mois.
En attendant une éventuelle réaction, les fans d’animation continuent de fouiller les dossiers et de publier leurs trouvailles en ligne.