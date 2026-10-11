Sans aucun doute l'APU la plus rapide disponible sur le marché, le Ryzen AI Max+ PRO 495 s'accompagne de changements au niveau de son iGPU. Pour quels bénéfices ?
Alors, c'est vrai, le processeur Ryzen AI Max+ PRO 495 – comme son petit frère 395 – est hors de prix. Les premiers PC sont tout juste disponibles et on parle de plus de 7 000 dollars pour des configurations avec 192 Go. Mais, aujourd'hui, la question est surtout de voir à quel point AMD a fait évoluer sa solution graphique intégrée.
Un Radeon 8065S pour remplacer le 8060S
Toujours leader sur le marché des APU – ces processeurs dotés d'un GPU relativement musclé qui permet de se passer de carte graphique dédiée –, AMD cherche donc à confirmer son avance.
Ainsi, alors que le Ryzen AI Max+ PRO 395 a officiellement été lancé en janvier 2025, AMD lui a trouvé un grand frère, un remplaçant aussi sans doute, le Ryzen AI Max+ PRO 495. Le premier était un processeur Strix Halo, le second répond au nom de code de Gorgon Halo, mais en réalité, les spécifications techniques sont proches. Par exemple, dans les deux cas, on parle de puces associant les architectures Zen 5 (CPU) et RDNA 3.5 (GPU).
Le 495 dispose d'autant de cœurs CPU (16) que son petit frère, mais il affiche des fréquences de fonctionnement en très légère hausse à 3,1 GHz de base (contre 3 GHz) et à 5,2 GHz en boost (contre 5,1 GHz). Il en va plus ou moins de même pour la partie GPU où le nouveau Radeon 8065S vient pousser un peu plus loin les fréquences. On garde donc les 40 unités de calcul du Radeon 8060S, mais la fréquence grimpe à 3 GHz, contre 2,9 GHz auparavant.
Le procédé de gravure (TSMC 4 nm FinFET) ne change pas, de même que la mémoire cache (16 Mo L2 + 64 Mo L3) ou le TDP (55 W). En revanche, on parle d'un petit changement dans le sous-système mémoire qui troque l'ancienne LPDDR5X-8000 pour de la LPDDR5X-8500 avec, à la clé, une bande passante annoncée à 273 Go/s et un maximum embarqué de 192 Go.
Des changements à la marge pour le commun des mortels et qui visent plus particulièrement le monde de l'intelligence artificielle qui peut avoir l'utilité de ces 64 Go de RAM supplémentaires. Pour autant, ce sont les changements sur la partie graphique qui nous intéressent et que deux testeurs ont bien mis en avant dans leur test de la solution d'AMD.
Le prix du rêve ? Non, même pas en fait
En l'espèce, il s'agit du test d'un mini-PC absolument minuscule (à peine un litre de volume), le FAEX2 du fabricant chinois FEVM. Cette machine peut fournir jusqu'à 160 W, mais sur une durée de 18 minutes.
Sur Bilibili, un reviewer chinois s'est intéressé aux performances graphiques qu'il a testées notamment sur Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ou Shadow of the Tomb Raider pour ne citer que quelques exemples. Sur le jeu de CD Projekt RED, on parle de réglages élevés en 1 080p sans FSR pour atteindre les 104 images par seconde. Il a ensuite comparé les résultats à une solution Ryzen AI Max+ 395, le GMKtec EVO-X2 : 90 ips.
Sur Forza Horizon 5, le duel donne 133 ips pour le Radeon 8065S contre 125 ips pour le Radeon 8060S. Sur Shadow of the Tomb Raider, on parle de 151 ips contre 107 ips – l'écart le plus important – alors que sur Black Myth: Wukong, il est question de 79 ips contre 72 ips.
De son côté, ETA Prime a pu comparer deux machines issues de GMKtec, les EVO-X2 (Ryzen AI Max+ PRO 395) et EOV-X5 (Ryzen AI Max+ PRO 495). Dans sa vidéo, il revient sur de nombreux aspects des deux puces évoquant leurs performances CPU, mais aussi en intelligence artificielle, et nous vous invitons donc à regarder la vidéo pour en apprendre davantage, sur d'autres sujets que le seul jeu vidéo.
Sur des benchs synthétiques comme 3DMark Time Spy, ETA Prime relève un écart d'environ 11,8 % en faveur du GMKtec EVO-X5, lequel signe 11 743 points contre 10 499 points pour l'EVO-X2. Une comparaison qui se trouve être très intéressante, les deux machines ayant la même limite de puissance, 120 W.
Performances mesurées (395 vs 495) par ETA Prime. © VideoCardz
ETA Prime annonce des performances graphiques globales en progression avec un écart d'environ 11,3 % en faveur de l'EVO-X5. Les résultats CPU sont également en hausse : on parle cette fois de 9,3 % de mieux en single-core et de 12,1 % en multi-core sur Geekbench 7. Des améliorations bien réelles donc qui se heurtent cependant aux tarifs pratiqués par AMD avec sa nouvelle puce Ryzen AI Max+ PRO 495.
Nous trouvions déjà les prix du Ryzen AI Max+ PRO 395 délirants, mais les choses vont encore plus loin, prix et capacité mémoire obligent. Le Ryzen AI Max+ PRO 495 peut être accompagné d'un maximum de 192 Go quand le 395 devait se contenter de 128 Go. Forcément, pour le seul jeu vidéo, ces prix et cette quantité de RAM n'ont rien de raisonnable. L'intelligence artificielle est-elle en mesure de permettre sa rentabilisation ?