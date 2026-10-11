Le 495 dispose d'autant de cœurs CPU (16) que son petit frère, mais il affiche des fréquences de fonctionnement en très légère hausse à 3,1 GHz de base (contre 3 GHz) et à 5,2 GHz en boost (contre 5,1 GHz). Il en va plus ou moins de même pour la partie GPU où le nouveau Radeon 8065S vient pousser un peu plus loin les fréquences. On garde donc les 40 unités de calcul du Radeon 8060S, mais la fréquence grimpe à 3 GHz, contre 2,9 GHz auparavant.

Le procédé de gravure (TSMC 4 nm FinFET) ne change pas, de même que la mémoire cache (16 Mo L2 + 64 Mo L3) ou le TDP (55 W). En revanche, on parle d'un petit changement dans le sous-système mémoire qui troque l'ancienne LPDDR5X-8000 pour de la LPDDR5X-8500 avec, à la clé, une bande passante annoncée à 273 Go/s et un maximum embarqué de 192 Go.

Des changements à la marge pour le commun des mortels et qui visent plus particulièrement le monde de l'intelligence artificielle qui peut avoir l'utilité de ces 64 Go de RAM supplémentaires. Pour autant, ce sont les changements sur la partie graphique qui nous intéressent et que deux testeurs ont bien mis en avant dans leur test de la solution d'AMD.