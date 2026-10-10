La CAF de l’Hérault est chargée de la mission nationale VACAF, et 96 caisses adhèrent à ce dispositif, d’après la page de présentation de cette mission. Le pirate dit détenir des dossiers de 58 d’entre elles. Les familles réservent leur séjour auprès de structures labellisées, au nombre de 1 574 en 2025 pour les seules vacances en famille. Chacune de ces structures gère ses réservations sur un site de gestion, où son responsable légal crée lui-même les accès de ses collaborateurs, selon le guide de conventionnement 2025 de VACAF.

En février 2024, après l’intrusion de pirates dans des milliers de comptes d’allocataires avec des mots de passe volés, la CAF avait assuré que « le niveau de sécurité des mots de passe des nouveaux comptes a été renforcé ». Dans ce cas présent, d’après FrenchBreaches, plusieurs comptes utilisateurs sans double authentification auraient été compromis. Le site ne dit pas s’ils appartenaient à des structures partenaires ou à des agents des caisses, ni comment leurs identifiants ont été obtenus. Avec de tels accès, le pirate aurait pu consulter plusieurs modules de gestion à la fois. Le site spécialisé ne dispose toutefois d’aucun élément sur un piratage direct des serveurs de VACAF.