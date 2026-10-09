Pour ralentir ou faire tomber un site, les pirates à l’origine d’une attaque DDoS lui envoient des requêtes depuis un grand nombre de machines à la fois. Ces machines sont souvent des routeurs ou des téléviseurs connectés, piratés à l’insu de leurs propriétaires et pilotés à distance. Cloudflare a stoppé en 2025 une attaque record de 29,7 térabits par seconde, lancée depuis le botnet Aisuru.

Contre e-votez, les attaquants ont joué sur le nombre de connexions ouvertes en même temps. Les administrateurs d’un serveur web fixent un plafond de sessions simultanées, en fonction de la mémoire et de la puissance de calcul disponibles. Un électeur ordinaire ouvre une session, saisit ses identifiants, vote puis quitte la page, alors que les attaquants programment leurs bots pour ouvrir des sessions par milliers et les garder actives. Au-delà du plafond, les nouveaux venus, vrais électeurs compris, sont refusés ou placés en attente.

Un membre de l’organisation a évoqué auprès de la presse une plateforme dimensionnée pour environ 10 000 connexions simultanées, avec des pics à 20 000 pendant l’attaque. Impossible, avec ces seuls chiffres, de savoir si le serveur web ou la base de données a cédé en premier.

Pour encaisser ce genre de charge, un hébergeur peut confier le filtrage du trafic à un service anti-DDoS, chargé d’écarter les adresses au comportement automatisé. Il peut aussi limiter le nombre de requêtes par adresse IP ou imposer un test anti-robot avant la page de vote. La commission a seulement assuré avoir pris les mesures nécessaires dès l’identification de l’attaque, sans en donner le détail.