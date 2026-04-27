C'est sur l'expertise indépendante, autrement dit, l'audit de sécurité réalisé par un expert extérieur pour vérifier que le système de vote est fiable, que le changement est le plus tangible. Pour les niveaux 1 et 2, plus besoin de recommencer cet audit à zéro pour chaque scrutin : un audit récent peut être réutilisé, à condition qu'il date de moins de 24 mois pour le niveau 1 et de moins de 12 mois pour le niveau 2, que le système n'ait pas été modifié, et qu'aucune faille de sécurité n'ait été découverte depuis. Pour le niveau 3 en revanche, pas de raccourci possible : un audit complet reste obligatoire avant chaque élection.