Selon nos confrères du média FrenchBreaches, Quick vient d'envoyer un mail assez déplaisant aux clients adhérents de son programme de fidélité. À la suite d'une intrusion, l'enseigne avait décidé de suspendre momentanément ce programme.

Aujourd'hui, il est officiellement de retour, après que Quick ait pu estimer les dégâts, et colmater les brèches. Dans le courriel envoyé aux adhérents, il est ainsi confirmé qu'un « accès non autorisé [a] été détecté sur le programme », et qu'il a résulté en une fuite de données de ses clients.