Les cyberattaques n'épargnent personne. Cette fois, c'est l'enseigne de restauration rapide Quick qui annonce avoir été victime d'une fuite de données.
En France, ils sont peu, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés, à ne pas avoir subi une cyberattaque, résultant dans la fuite de données - avec des victimes allant jusqu'à des personnages aussi importants que Sébastien Lecornu. Cette semaine, ce sont les clients de Quick qui vont devoir faire un peu plus attention, avec cette cyberattaque qui est confirmée.
Quick confirme avoir été victime d'une fuite de données
Selon nos confrères du média FrenchBreaches, Quick vient d'envoyer un mail assez déplaisant aux clients adhérents de son programme de fidélité. À la suite d'une intrusion, l'enseigne avait décidé de suspendre momentanément ce programme.
Aujourd'hui, il est officiellement de retour, après que Quick ait pu estimer les dégâts, et colmater les brèches. Dans le courriel envoyé aux adhérents, il est ainsi confirmé qu'un « accès non autorisé [a] été détecté sur le programme », et qu'il a résulté en une fuite de données de ses clients.
Aucune donnée bancaire n'a été dérobée
Ici, on pourrait presque dire que l'on est sur une attaque « classique » au niveau des conséquences. En effet, les données dérobées sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail des adhérents. Leur numéro de carte de fidélité et le solde de leurs points de fidélité font aussi partie du pactole.
Quick tient à préciser qu'aucune donnée bancaire n'est tombée dans la poche des pirates. Il est maintenant conseillé de faire attention dans les prochaines semaines aux SMS et emails reçus si vous êtres un adhérent de ce programme de fidélité, des acteurs malveillants pouvant utiliser vos informations pour vous envoyer des messages frauduleux dans lesquels ils se feront passer pour Quick.