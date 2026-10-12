Le suivi de santé comprend l’ECG (électrocardiogramme), le sommeil, la température cutanée et le cycle menstruel. La fonction Google Health Coach, accessible avec l’abonnement Premium, peut notamment exploiter ces données pour adapter le programme d’activités sportives après une mauvaise nuit. Mais la polyvalence a ses limites. Sans NFC, impossible de payer au poignet.

Le bracelet permet par ailleurs de contrôler la musique diffusée par le téléphone, mais ne peut stocker aucun morceau. Signalons que les utilisateurs d’Android peuvent répondre aux messages depuis le bracelet avec des répliques prédéfinies, une fonction par contre indisponible avec un iPhone.