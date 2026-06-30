Les capteurs ne sont pas enfermés dans l’écosystème Amazfit. Les données cardiaques peuvent être partagées en Bluetooth avec des montres tierces, des compteurs vélo ou des équipements de fitness, et les données de santé peuvent être synchronisées avec Apple Santé pour les possesseurs d'’iPhone.

Le pack inclut les deux capteurs, le clip Helio Pro, un bracelet de poignet, un brassard et une tête de charge magnétique, sans abonnement requis. Il sera disponible dans les prochaines semaines, sans prix annoncé à ce jour. Reste à voir si ce positionnement très spécialisé trouvera son public au-delà des pratiquants assidus d’HYROX, ou si Amazfit élargira rapidement la compatibilité à d’autres disciplines et montres de sa gamme.