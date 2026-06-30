Amazfit dévoile le Helio Strap Pro, un système à deux capteurs porté au bras et à la taille, pensé pour les athlètes de l’HYROX et les pratiquants d’entraînement hybride. Présenté à Stockholm lors des Championnats du monde HYROX, il complète les montres Balance 3 et Balance Ultra plutôt que de les remplacer.
L’HYROX a ses propres exigences, et Amazfit semble l’avoir bien compris en proposant un accessoire taillé sur mesure pour cette discipline. Le Helio Strap Pro succède au Helio Strap et ajoute un capteur de mouvement dédié, porté à la taille, qui vient compléter le suivi cardiaque déjà présent sur la version précédente. L’idée centrale du communiqué est claire : la fréquence cardiaque seule ne raconte pas toute l’histoire d’un effort hybride, où la qualité du mouvement se dégrade souvent avant que le cœur ne donne des signes de fatigue. Le système nécessite au lancement une Amazfit Balance 3 ou Balance Ultra pour fonctionner pleinement, la compatibilité avec d’autres montres de la marque étant prévue plus tard.
Un capteur au bras, un autre à la taille, et une montre pour faire le lien
Le système repose sur trois éléments distincts qui collectent des données en parallèle. Le Helio Core Motion HR se porte sur le haut du bras plutôt qu’au poignet, une position censée limiter les interférences liées à la flexion du poignet ou à la prise en main d’équipements pendant les séances de force. Le Helio Core Motion Waist, nouveauté de cette version Pro, se fixe à la taille pour analyser les mouvements du tronc, la posture et la stabilité, des paramètres difficiles à capter depuis un poignet ou un bras. La montre Balance 3 ou Balance Ultra complète le dispositif en suivant la performance d’entraînement depuis le poignet.
Un capteur au poignet et un autre à la taille pour des données ultra-précises ©Amazfit
L’autonomie diffère sensiblement entre les deux capteurs : jusqu’à 11 jours pour le Helio Core Motion HR, contre 40 jours pour le Helio Core Motion Waist, dont l’usage est probablement moins gourmand en énergie. Les deux fonctionnent en Bluetooth 5.2 et affichent une étanchéité 5 ATM. L’expérience de lancement se concentre sur les huit mouvements de la compétition HYROX (SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jump, rowing, farmer’s carry, sandbag lunges et wall balls). Voilà qui confirme le positionnement très ciblé du produit, au moins dans un premier temps.
Une intégration pensée pour ne pas s’arrêter à l’HYROX
Le Helio Strap Pro s’inscrit dans l'écosystème Amazfit, qui relie l’entraînement à la récupération et à l’état de forme quotidien via l’application Zepp. La fonctionnalité HybridCharge combine charge d’entraînement, BioCharge et LifeLoad pour évaluer l’impact du stress, de la fatigue ou des déplacements sur la performance dans la durée, un terrain où Amazfit cherche visiblement à se démarquer de simples trackers d’effort ponctuels.
Les capteurs ne sont pas enfermés dans l’écosystème Amazfit. Les données cardiaques peuvent être partagées en Bluetooth avec des montres tierces, des compteurs vélo ou des équipements de fitness, et les données de santé peuvent être synchronisées avec Apple Santé pour les possesseurs d'’iPhone.
Le pack inclut les deux capteurs, le clip Helio Pro, un bracelet de poignet, un brassard et une tête de charge magnétique, sans abonnement requis. Il sera disponible dans les prochaines semaines, sans prix annoncé à ce jour. Reste à voir si ce positionnement très spécialisé trouvera son public au-delà des pratiquants assidus d’HYROX, ou si Amazfit élargira rapidement la compatibilité à d’autres disciplines et montres de sa gamme.