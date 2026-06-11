La fonctionnalité Training Balance pousse l’analyse plus loin en indiquant, après chaque sortie, dans quelle proportion la séance a sollicité la force ou l’endurance. Sur une semaine ou plus, l’utilisateur visualise l’orientation de son entraînement et reçoit des suggestions adaptées pour les prochaines sessions, qu’il s’agisse de renforcer un axe de travail ou de privilégier le repos.

Pour les compétiteurs, les deux modèles permettent également de créer des stratégies de course personnalisées pour des épreuves HYROX spécifiques. En sélectionnant un événement via l’application Zepp, qu'il soit organisé à Berlin, Londres ou Barcelone, la montre calcule des temps précis pour chaque portion du parcours en tenant compte de la longueur réelle de la piste et de la taille de la ROX Zone. Un virtual pacer intégré permet ensuite de comparer en temps réel la progression réelle à la stratégie prévue, avec les secondes gagnées ou perdues affichées à l’écran.