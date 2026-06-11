Amazfit dévoile deux nouvelles montres de sport premium taillées pour les disciplines hybrides. La Balance Ultra et la Balance 3 misent sur un accompagnement structuré, de la préparation à la récupération, avec le HYROX en ligne de mire.
Le HYROX, format de compétition qui combine course à pied et exercices fonctionnels en salle, gagne chaque année de nouveaux adeptes en quête de défis mesurables. Une discipline exigeante, qui réclame autant de travail sur l’endurance que sur la force, et dont la préparation structurée fait toute la différence entre finir et performer. C’est précisément sur ce créneau qu’Amazfit positionne ses deux nouvelles venues, la Balance Ultra et la Balance 3, disponibles en versions Titanium et Stainless Steel depuis le 2 juin 2026 sur le marché européen. Des montres conçues pour accompagner l’athlète hybride à chaque étape de son entraînement, bien au-delà du simple suivi d’activité.
Un accompagnement pensé de l’entraînement à la compétition
Au cœur de la proposition d’Amazfit se trouve une bibliothèque complète de programmes hybrides, directement accessibles depuis l’application Zepp. Ces plans peuvent être consultés, ajustés, puis envoyés sur la montre avec un minuteur qui décompte le temps imparti à chaque exercice. Le suivi de séance, temps écoulé compris, s’affiche simultanément sur l’écran du boîtier et dans l’application.
La fonctionnalité Training Balance pousse l’analyse plus loin en indiquant, après chaque sortie, dans quelle proportion la séance a sollicité la force ou l’endurance. Sur une semaine ou plus, l’utilisateur visualise l’orientation de son entraînement et reçoit des suggestions adaptées pour les prochaines sessions, qu’il s’agisse de renforcer un axe de travail ou de privilégier le repos.
Pour les compétiteurs, les deux modèles permettent également de créer des stratégies de course personnalisées pour des épreuves HYROX spécifiques. En sélectionnant un événement via l’application Zepp, qu'il soit organisé à Berlin, Londres ou Barcelone, la montre calcule des temps précis pour chaque portion du parcours en tenant compte de la longueur réelle de la piste et de la taille de la ROX Zone. Un virtual pacer intégré permet ensuite de comparer en temps réel la progression réelle à la stratégie prévue, avec les secondes gagnées ou perdues affichées à l’écran.
Un suivi de récupération qui intègre le ressenti subjectif
La récupération occupe une place centrale dans la philosophie de ces nouvelles montres, avec un système baptisé Hybrid Charge. Celui-ci combine des données physiologiques objectives, comme la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité cardiaque, la VO2 max ou le seuil lactique, avec des informations subjectives renseignées par l’athlète : humeur au réveil, bien-être mental, intensité de la journée de travail ou nature des repas consommés. Cette approche mixte, qui croise données biologiques et ressenti personnel, vise à offrir une lecture plus fidèle de l’état de fatigue réel.
Sur le plan matériel, les deux montres affichent un écran AMOLED de 1,5 pouce avec une luminosité atteignant 3 000 nits, un GPS double fréquence compatible avec six systèmes satellites, une protection en verre saphir et des certifications militaires. La Balance Ultra annonce jusqu’à 30 jours d’autonomie pour un poids de 57 grammes, tandis que la Balance 3 oscille entre 55 et 62 grammes selon la version choisie.
Compatibles avec plus de 180 modes sportifs et capables de se synchroniser avec Strava, TrainingPeaks, Apple Health ou Google Health Connect, les deux modèles s’intègrent aisément dans un écosystème sportif existant. La Balance Ultra est proposée à partir de 599,90 euros, la Balance 3 à partir de 369,90 euros en version Stainless Steel et 449,90 euros en titane. Des tarifs qui positionnent clairement Amazfit face aux acteurs établis sur le segment des montres sport haut de gamme.