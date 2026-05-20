Fines, élégantes et taillées pour (faire) bouger, les nouvelles montres HUAWEI Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro entendent séduire autant les sportifs du quotidien que les amateurs de design.
Sur le marché des montres connectées, il est très (très) difficile aujourd’hui de se démarquer. Pourtant, HUAWEI continue d’affiner sa formule avec les nouvelles Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro. Deux modèles qui partagent un ADN commun combinant confort et polyvalence, tout en s’adressant à des usages légèrement différents.
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Deux montres, deux styles, une même philosophie
La Watch Fit 5 joue la carte de l’accessibilité premium. Proposée à partir de 199,99 €, son design fin et léger se marie à une large variété de bracelets colorés et de cadrans personnalisables, avec une esthétique clairement pensée pour accompagner aussi bien une tenue de sport qu’un look urbain plus habillé. HUAWEI soigne particulièrement la diversité des finitions afin que chacun puisse trouver un modèle adapté à son style.
De son côté, la Watch Fit 5 Pro pousse le curseur encore plus loin, avec un ticket d’entrée fixé à 299,99 €. Ici, les matériaux montent clairement en gamme avec l’utilisation de titane, de verre saphir et d’un métal nanocéramique (pour le modèle blanc) inspiré de l’aérospatial. Les bordures ultra-fines permettent en outre d’optimiser le ratio écran/corps, donnant immédiatement une sensation de produit haut de gamme.
L’écran constitue d’ailleurs l’un des points forts du modèle Pro puisque HUAWEI intègre ici une dalle LTPO particulièrement lumineuse, capable d’atteindre jusqu’à 3000 nits (contre un déjà très bon écran AMOLED et 2500 nits pour le modèle classique). Un avantage très concret pour les sportifs qui s’entraînent en extérieur, même sous un soleil écrasant, mais aussi pour ceux qui veulent simplement profiter d’une excellente lisibilité et d'une fluidité au quotidien.
Une autonomie solide et des fonctions pensées pour le quotidien
L’autre grand argument de la Watch Fit 5 Series reste son autonomie, puisque HUAWEI annonce jusqu’à dix jours d’utilisation sur ses nouveaux modèles. Un point particulièrement appréciable pour les utilisateurs désireux de surveiller davantage leur activité et leur sommeil que leur batterie.
La version Pro se distingue aussi en usage sportif intensif avec jusqu’à 25 heures d’autonomie en mode trail. De quoi envisager de longues sorties sans cette anxiété liée à la recharge.
Au quotidien, les montres misent également sur la praticité. Outre les notifications (appels entrants, messages, mails…), le paiement sans contact NFC permet de régler ses achats directement depuis le poignet. Toujours pratique.
HUAWEI enrichit aussi son suivi santé avec de nombreuses données biométriques destinées à mieux comprendre son activité physique et son état général. Les montres surveillent différents indicateurs de santé et peuvent alerter l’utilisateur en cas de variations inhabituelles.
Enfin, la marque mise sur la personnalisation avec une gamme particulièrement riche de modèles, de couleurs, de bracelets. Entre les versions plus sobres en noir ou argent et des déclinaisons plus audacieuses aux tons pastel ou sportifs, la Watch Fit 5 Series cherche à s’adapter à tous les styles de vie.
Les bracelets interchangeables participent eux aussi à cette flexibilité, avec du fluoroélastomère pour les séances de sport, du nylon tissé pour un usage plus casual, sans oublier des finitions très élégantes pour accompagner une tenue de ville.
Des montres pensées pour les sportifs… Et surtout pour ceux qui manquent de temps
L’ambition de la gamme Watch Fit 5 de HUAWEI est de rendre l’activité physique plus simple à intégrer dans la vie de tous les jours. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que HUAWEI ne cible pas uniquement les coureurs chevronnés ou les adeptes de triathlon et autres Iron Man.
Parce que notre temps libre se fait de plus en plus rare, la fonctionnalité de « mini-entraînements » résume parfaitement cette philosophie. Directement depuis la montre, l’utilisateur peut lancer de courtes sessions guidées avec trente mouvements différents, illustrés par un panda interactif qui accompagne les exercices. Ici, l’idée n’est pas de remplacer une séance complète en salle, mais plutôt de permettre de bouger rapidement entre deux rendez-vous, pendant une pause déjeuner ou une fois rentré à la maison.
Le cadran dédié affiche les données d’activité en temps réel et ajoute une dimension ludique grâce à un système de récompenses motivantes. Une approche plus légère du sport, plus ludique, moins culpabilisante, et qui colle parfaitement aux nouveaux usages du bien-être connecté.
HUAWEI mise aussi fortement sur les sports en plein essor comme le tennis, le padel, le pickleball ou encore le badminton. Les amateurs de vélo trouveront également leur compte avec un suivi complet des sorties, incluant puissance et cadence virtuelles, détection de chute et même la création d’équipes d’entraînement via l’application compagnon.
La Watch Fit 5 Pro vise les sportifs plus exigeants avec des fonctions avancées dédiées au désormais très prisé “trail”. Son système de positionnement optimisé améliore la précision GPS, tandis que les outils de navigation permettent d’estimer la distance restante jusqu’aux points de passage ou à l’arrivée. Le tout avec des graphiques d’altitude, des rapports détaillés et autres suivis de parcours.
Avec cette nouvelle Watch Fit 5 Series, HUAWEI propose des modèles élégants, suffisamment sportifs pour accompagner les entraînements, mais aussi assez discrets et autonomes pour rester au poignet du matin au soir, et pendant plusieurs jours d’affilée tant qu’à faire.
Jusqu'au 22 juin, avec le code A60FIT5CLUBIC, vous bénéficiez d'une remise de 60€