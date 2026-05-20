Sur le marché des montres connectées, il est très (très) difficile aujourd’hui de se démarquer. Pourtant, HUAWEI continue d’affiner sa formule avec les nouvelles Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro. Deux modèles qui partagent un ADN commun combinant confort et polyvalence, tout en s’adressant à des usages légèrement différents.

En ce moment et jusqu'au 22 juin, HUAWEI vous offre 60€ sur l'achat d'une nouvelle Watch Fit 5 avec le code A60FIT5CLUBIC.