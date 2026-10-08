Fini les lignes de textes parfois difficilement compréhensibles, ChatGPT va maintenant afficher des infographies et des outils interactifs, pour faciliter la compréhension. Il est vrai que lire cinq paragraphes de suite n'est pas toujours très agréable, alors OpenAI a décidé de rendre la présentation de certaines réponses plus visuelle.
OpenAI déploie une nouvelle interface appelée Intelligent UI pour sa version GPT-6, permettant à ChatGPT de combiner texte et contenus visuels dans ses réponses. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs, y compris ceux des offres gratuites et payantes.
Des réponses plus visuelles, moins textuelles
Au lieu de fournir uniquement des réponses textuelles, l'outil propose désormais des graphiques, boutons interactifs, formulaires, diagrammes et tableaux. Selon OpenAI, ce nouveau type de réponse vise à simplifier certains sujets parfois complexes à comprendre.
Rien de tel que des exemples pour illustrer le fonctionnement. OpenAI nous montre un résultat type : lorsqu'un utilisateur demande une explication sur les composants d'un vélo à sept vitesses, ChatGPT affiche une image avec des boutons permettant de sélectionner chaque pièce individuellement, ainsi qu'un curseur pour en isoler une et l'examiner de plus près.
Pour des questions pédagogiques, l'interface enrichit les explications avec images, diagrammes et graphiques. En matière de finance personnelle aussi, la fonction propose des espaces dédiés dotés de boutons et curseurs pour ajuster les paramètres d'un calcul d'investissement.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Liste de courses, événements, vacances, tout y passe
D'autres applications concernent la planification de vacances avec cartes et images, la gestion de listes de courses ou la conception d'événements.
OpenAI explique avoir développé une bibliothèque de composants pour offrir à chaque réponse une base de conception cohérente, tout en laissant au modèle la liberté d'adapter l'interface en fonction de la question.
Le déploiement de GPT-6 a commencé le mois précédent. Parallèlement, OpenAI a lancé un planificateur d'admission universitaire destiné aux adolescents, permettant de gérer les candidatures et les délais, mais des études soulèvent des questions sur la sécurité de cette version.