Faire apparaître un jeu multijoueur derrière une publication X, c’est le petit exploit présenté par le développeur jaivin. Son projet, baptisé Tweetcraft, permet à plusieurs personnes de rejoindre le même monde de blocs depuis un lien partagé sur le réseau social. Le créateur proclame d’ailleurs haut et fort qu’il aurait mis le jeu entier dans Twitter, multijoueur compris. La réalité est un peu plus subtile, mais pas beaucoup moins amusante.

Un lien X comme porte d’entrée vers le même monde

Chaque monde de ce Tweetcraft possède sa propre URL. Une fois publiée sur X, elle sert de point de rendez-vous : tous ceux qui l’ouvrent peuvent rejoindre la même session et construire ensemble en temps réel.

Le jeu tourne dans le navigateur, tandis que la publication sert surtout de passerelle vers cette expérience commune. Pour essayer, le créateur a d’ailleurs partagé un monde directement accessible ici.

Tweetcraft reprend très clairement les codes visuels et le principe de construction de Minecraft, mais jaivin insiste sur son indépendance. Il affirme ne reprendre aucune ressource du jeu de Mojang et précise que son projet n’est pas affilié à Microsoft ni à son studio.