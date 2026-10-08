Il existe une sorte de tradition dans le monde du jeu vidéo, celle de faire tourner Doom sur absolument tout ce qui possède, de près ou de loin, un soupçon de puissance de calcul. Calculatrices graphiques, iPod, imprimantes, appareils improbables… Le FPS d’id Software est devenu au fil des années un véritable mètre étalon pour les bidouilleurs. Et cette fois, comme l'évoque Engagdet, c’est cette bonne vieille Vectrex qui s’y colle, avec un résultat pour le moins… étonnant.