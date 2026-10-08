Doom tourne désormais sur une Vectrex. Oui, une Vectrex, cette étonnante console de 1982 à affichage vectoriel. Une démonstration aussi improbable que spectaculaire, qui transforme le mythique FPS en véritable expérience façon Tron.
Il existe une sorte de tradition dans le monde du jeu vidéo, celle de faire tourner Doom sur absolument tout ce qui possède, de près ou de loin, un soupçon de puissance de calcul. Calculatrices graphiques, iPod, imprimantes, appareils improbables… Le FPS d’id Software est devenu au fil des années un véritable mètre étalon pour les bidouilleurs. Et cette fois, comme l'évoque Engagdet, c’est cette bonne vieille Vectrex qui s’y colle, avec un résultat pour le moins… étonnant.
Doom s'offre les lignes lumineuses de la Vectrex
Sortie en 1982 (soit onze ans avant Doom), la Vectrex est une machine à part dans l'histoire du jeu vidéo. Pas de pixels ici, puisque son écran CRT dessine directement les formes grâce à un faisceau d'électrons. Une technologie qui lui donne cette esthétique si particulière, reconnaissable entre mille.
Et forcément, transposer Doom sur une telle machine ne pouvait pas donner un résultat conventionnel. Ici, les textures et les pixels du jeu original disparaissent au profit de lignes blanches lumineuses. Les couloirs, les murs, les ennemis, tout prend une allure presque futuriste, avec un rendu qui évoque immédiatement un autre monument des années 80, Tron.
Le résultat est assez fascinant à regarder. Doom conserve ses environnements en 3D et son identité générale, mais le jeu semble avoir été redessiné pour une borne d'arcade venue d'un futur alternatif, avec bien sûr ce rendu vectoriel qui possède encore un charme assez unique.
Une Vectrex qui ne fait pas tout le travail
Il faut toutefois apporter une précision de taille, cette version de Doom ne tourne pas réellement sur le matériel d'origine de la Vectrex. Le projet de Jason Kopp, alias ArcadeJason, s'appuie sur une cartouche Ultimate Vectrex Multicart 2 (UVMC2), qui embarque elle-même les capacités de calcul nécessaires.
La cartouche se charge donc de faire tourner le jeu, tandis que la Vectrex utilise son écran pour afficher les fameuses lignes vectorielles. Le son passe quant à lui par une sortie jack intégrée à la cartouche. Le projet repose également sur le SDK développé par le bidouilleur Daniel Ferrer Guerrero.
On est donc davantage face à une démonstration technique, qu'à un véritable « portage natif » de Doom. Mais cela n'enlève finalement pas grand-chose au spectacle.
Quand 1993 rencontre 1982
Ce qui rend surtout cette démonstration attachante, c'est le mariage improbable entre deux époques du jeu vidéo, puisque Doom représente l'un des grands symboles du PC des années 1990, avec ses textures en 3D et son univers démoniaque.
La Vectrex, elle, appartient à une époque où l'on expérimentait encore avec des écrans capables de dessiner des objets à coups de simples traits lumineux. Plus de quarante ans après son lancement, la petite console de Milton Bradley continue donc de trouver de nouvelles façons de surprendre.
Pour les plus curieux (et nostalgiques), David « Papi Geek » Oghia oeuvre depuis quelques années déjà sur le revival de la Vectrex, avec une version Mini qui a fait l'objet d'une campagne de financement sur Kickstarter.