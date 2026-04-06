Dans le cas présent, le développeur Adam Rice a repris ce même principe pour son port de Doom, en fragmentant le jeu dans 1 964 entrées TXT hébergées chez Cloudflare.

Une fois récupérées, elles permettent de reconstruire une commande PowerShell complète. Basé sur Managed Doom, une version C# signée Nobuaki Tanaka, ce port allégé à 1,9 Mo fait toutefois l’impasse sur l’audio. On ne peut pas tout avoir.