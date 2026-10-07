Le grogne couve du côté de chez Micron à Taïwan. Et tellement qu'une grève n'est maintenant plus très loin d'être décidée !
Si les modèles IA les plus performants sont à trouver du côté des États-Unis ou de la Chine, c'est à Taïwan où l'on produit les précieuses puces qui équipent les data centers. Alors, quand un conflit social se prépare chez un des trois géants de la RAM sur l'île, on peut clairement commencer à craindre de nouveaux goulots d'étranglement dans le secteur des composants mémoires !
Les salariés taïwanais de Micron veulent faire la grève
Au mois de mai dernier, on avait échappé de peu à la grève chez Samsung, l'un des trois géants de la RAM. Cette fois, le conflit social se retrouve du côté de Taïwan, chez Micron. Le groupe américain emploie en effet environ 15 000 personne dans ses sites de Taichung et de Taoyuan.
Et c'est dans ce site que la colère est montée, avec le syndicat représentant les salariés qui vient de voter à plus de 99% pour donner son autorisation à une grève future. Ce vote s'inscrit dans le cadre de négociations très difficiles menées avec la direction sur la question de la participation aux bénéfices.
Les salariés veulent un mécanisme permanent de partage des profits
Et même si l'autorisation a été donnée, la grève n'est pas encore certaine. Les discussions vont continuer, et le syndicat espère que la direction puisse changer d'avis. Il appelle par ailleurs les employés de Micron Taoyuan à prendre un jour de congé le lundi 19 octobre afin de participer à un rassemblement de protestation.
Pour rappel, Micron a en septembre 2026 salué une année extraordinaire, et a offert un bonus en cash de 1 million de dollars taïwanais (plus de 28 000 euros) à l'ensemble de ses salariés sur l'île. Pas assez pour les organisations syndicales, qui souhaitent de leur côté la mise en place d'un mécanisme permanent de partage des bénéfices.
Si jamais aucun accord n'était trouvé, et qu'une grève s'organisait, le marché de la RAM - déjà bien contraint - pourrait encore souffrir. Taïwan est en effet crucial pour la production de puces DRAM et HBM pour Micron.