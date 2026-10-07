Et même si l'autorisation a été donnée, la grève n'est pas encore certaine. Les discussions vont continuer, et le syndicat espère que la direction puisse changer d'avis. Il appelle par ailleurs les employés de Micron Taoyuan à prendre un jour de congé le lundi 19 octobre afin de participer à un rassemblement de protestation.

Pour rappel, Micron a en septembre 2026 salué une année extraordinaire, et a offert un bonus en cash de 1 million de dollars taïwanais (plus de 28 000 euros) à l'ensemble de ses salariés sur l'île. Pas assez pour les organisations syndicales, qui souhaitent de leur côté la mise en place d'un mécanisme permanent de partage des bénéfices.

Si jamais aucun accord n'était trouvé, et qu'une grève s'organisait, le marché de la RAM - déjà bien contraint - pourrait encore souffrir. Taïwan est en effet crucial pour la production de puces DRAM et HBM pour Micron.