Orange va bien, comme nous le montrent les derniers résultats du groupe. Et cette bonne santé semble permettre des opérations de croissance externe intéressantes. Le média L'Informé nous indique ainsi qu'Orange a entamé des discussions pour s'avancer en Afrique anglophone, au Ghana plus précisément, pour acquérir l'opérateur Telecel Ghana.

L'objectif de la firme française serait d'acquérir au total 70% du capital de cet opérateur, ce qui en ferait l'actionnaire majoritaire. Orange pourrait boucler cette opération d'ici la fin de l'année, et lui permettrait de prendre pied dans un nouveau pays du continent africain, où le groupe n'était jusqu'alors pas présent.