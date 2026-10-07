L'opérateur des télécommunications français historique Orange se développe en Afrique. Et ça va passer par l'acquisition d'un opérateur au Ghana.
Les géants des télécoms français ont tendance à s'exporter à l'étranger ces dernières années. On connait ainsi les opérations d'Iliad (Free), très présent en Pologne, en Italie, et de plus en plus en Amérique latine. Et Orange n'est pas en reste de son côté. L'an dernier, le groupe français annonçait ainsi l'acquisition de l'Espagnol MasOrange, faisant d'Orange le numéro 1 du marché de ce pays. Et cette année, c'est du côté de l'Afrique que la société lorgne.
Orange veut racheter 70% de l'opérateur ghanéen Telecel Ghana
Orange va bien, comme nous le montrent les derniers résultats du groupe. Et cette bonne santé semble permettre des opérations de croissance externe intéressantes. Le média L'Informé nous indique ainsi qu'Orange a entamé des discussions pour s'avancer en Afrique anglophone, au Ghana plus précisément, pour acquérir l'opérateur Telecel Ghana.
L'objectif de la firme française serait d'acquérir au total 70% du capital de cet opérateur, ce qui en ferait l'actionnaire majoritaire. Orange pourrait boucler cette opération d'ici la fin de l'année, et lui permettrait de prendre pied dans un nouveau pays du continent africain, où le groupe n'était jusqu'alors pas présent.
L'Afrique, prochain moteur de croissance d'Orange ?
Aujourd'hui, Orange est installé dans 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Un nombre qui devrait augmenter à l'avenir, avec sa stratégie dite « Trust the future » 2026-2030, dont l'ambition est de lui permettre de compter 40 millions de clients supplémentaires à l'horizon 2028.
Et pour ce faire, Orange devrait faire de l'Afrique l'une de ses terres les plus importantes pour se développer. Le Ghana apparaît dans cette idée stratégique, en constituant une implantation à partir de laquelle Orange pourrait renforcer ses marchés sur le terrain de l'Afrique anglophone. Avec d'autres opérations dans les cartons pour l'année 2027 ?