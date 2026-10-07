On va beaucoup travailler dans les bureaux d'Apple durant le mois d'octobre, au vu de tout ce que va lancer comme nouveautés le géant américain. Car Macrumors vient d'obtenir une information intéressante sur le programme d'Apple.

Le média anglophone a en effet appris auprès de plusieurs sources différentes qu'Apple « prévoit de dévoiler d'autres nouveaux produits au cours de la dernière semaine d'octobre. » Quant à savoir quels produits précisément, on peut émettre quelques hypothèses vraisemblables.