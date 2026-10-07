Le mois d'octobre d'Apple sera particulièrement riche. Car d'autres produits seraient programmés, en plus de l'iPhone Duo et de son nouveau hub domotique.
La firme de Cupertino va présenter ce 13 octobre son nouveau hub domotique, avec un nouvel HomePod avec écran, un HomoPod mini et une nouvelle version de l'Apple TV. 10 jours plus tard, ce sera au tour du tout premier iPhone pliable, l'iPhone Duo, d'être officiellement lancé. Et Apple ne s'arrêtera pas là pour Octobre, avec une dernière fournée de produits pour la fin du mois !
Des sorties Apple seraient au programme pour la fin du mois d'octobre
On va beaucoup travailler dans les bureaux d'Apple durant le mois d'octobre, au vu de tout ce que va lancer comme nouveautés le géant américain. Car Macrumors vient d'obtenir une information intéressante sur le programme d'Apple.
Le média anglophone a en effet appris auprès de plusieurs sources différentes qu'Apple « prévoit de dévoiler d'autres nouveaux produits au cours de la dernière semaine d'octobre. » Quant à savoir quels produits précisément, on peut émettre quelques hypothèses vraisemblables.
De nouveaux Mac et un nouvel iPad mini ?
On peut ainsi faire remarquer que la bêta de macOS 27 Golden Gate 27.2 vient de révéler de nouvelles interactions tactiles, effectuées par l'intermédiaire de Sidecar. Le calendrier semble ainsi pointer vers le MacBook Ultra, qui aura notamment droit à un écran tandem OLED tactile - le premier MacBook du genre. Apple avait aussi déjà annoncé vouloir lancer à la fin octobre un nouveau Mac Studio équipé de la puce M5 Ultra.
Ces nouveautés devraient être accompagnées d'un MacBook 14 Pro 14 pouces bénéficiant de la puce M6, ainsi que d'une nouvel iMac, lui aussi doté de la puce M6. Enfin, l'iPad mini, dont la nouvelle version intégrerait pour la première fois un écran OLED, pourrait aussi être de la partie. De quoi permettre. à Apple de saturer l'actualité tech pendant le mois ?