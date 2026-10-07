Samsung déploie une mise à jour de SmartThings qui place des cartes de suggestions en haut de l’écran d’accueil, accélère le contrôle local et ajoute la prise en charge de Matter 1.6.
Une application de maison connectée a deux façons de décevoir : proposer une interface tenant davantage de l’usine à gaz, ou cesser de répondre quand la box internet a un coup de mou. Samsung s’attaque aux deux avec la dernière version de SmartThings, la plateforme qui fédère plus de 430 marques certifiées. Le résultat ressemble moins à un nouveau tableau de bord qu’à un changement de philosophie.
SmartThings Now, des cartes qui proposent avant que vous ne cherchiez
SmartThings Now prend la forme de cartes en haut de l’onglet Accueil. Il prolonge la fonction Home Insight en associant une information pertinente à une action immédiate, selon la situation de l’utilisateur. Si un proche suivi par la fonction Family Care, un parent âgé par exemple, n’affiche aucune activité sur ses appareils pendant longtemps, une carte propose à l’utilisateur de prendre des nouvelles ou de l’appeler. À l’approche du domicile enregistré, l’application suggère d’allumer à l’avance les lumières et le purificateur d’air, puis propose de créer une routine, c’est-à-dire un scénario automatique, pour que l’action se répète sans intervention.
La personnalisation s’appuie aussi sur l’usage. SmartThings analyse la semaine écoulée pour proposer des ajustements dans les Favoris, par exemple retirer la carte du climatiseur quand son usage baisse à l'approche des mois frais. Une carte Routine Insight permet de consulter l’activité des routines sur la semaine et de supprimer celles qui ne servent plus.
L'onglet Accueil a enfin été réorganisé en tableaux de bord, cartes d’appareils et cartes de services, plus compactes. Un fond d’écran animé évolue au fil de la journée, et une barre flottante place les fonctions fréquentes à portée de pouce, pour une utilisation à une main sur les grands écrans. Cette interface se retrouve sur les téléviseurs Samsung, les réfrigérateurs Family Hub, les appareils équipés d’écrans de 7 ou 9 pouces et sous Windows.
Contrôle local et Matter 1.6 pour une maison plus fiable
Samsung modifie (et simplifie) aussi l’utilisation avec le contrôle local : quand le téléphone et un hub SmartThings sont sur le même Wi-Fi, le mobile dialogue directement avec le hub, sans passer par le cloud. Samsung annonce un temps de réponse amélioré d’environ 30 %, selon des tests en conditions contrôlées, et un pilotage maintenu pendant une coupure d’internet. L’application bascule automatiquement entre local et cloud selon que l’utilisateur est chez lui ou non. Cette fonction est disponible sur Android et iOS avec les hubs SmartThings Station, V2, V3 et V4, ainsi que sur les téléviseurs Samsung et les Family Hub faisant office de hub.
Une page de diagnostic des appareils hors ligne aide aussi à rétablir ceux qui ont décroché, en mettant à jour en une seule fois les nouvelles informations réseau de tous les appareils enregistrés. L'application prend par ailleurs en charge Matter 1.6, la dernière version du standard commun de la maison connectée. Samsung promet une meilleure stabilité et de meilleures performances pour le contrôle de groupe, avec quatre nouvelles catégories : compteurs d’énergie pour le suivi de la consommation en temps réel, ouvrants (types spécifiques de portes et de portails), systèmes d’irrigation et capteurs de sol.
Samsung ne donne ni calendrier par pays ni liste des appareils compatibles Matter 1.6, et ne précise pas fonction par fonction ce qui est disponible en France. D’après SamMobile, la mise à jour est déjà proposée sur Android et iOS : mieux vaut donc mettre à jour l’application, en sachant que le contrôle local suppose un hub compatible et un téléphone sur le même réseau.