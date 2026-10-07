SmartThings Now prend la forme de cartes en haut de l’onglet Accueil. Il prolonge la fonction Home Insight en associant une information pertinente à une action immédiate, selon la situation de l’utilisateur. Si un proche suivi par la fonction Family Care, un parent âgé par exemple, n’affiche aucune activité sur ses appareils pendant longtemps, une carte propose à l’utilisateur de prendre des nouvelles ou de l’appeler. À l’approche du domicile enregistré, l’application suggère d’allumer à l’avance les lumières et le purificateur d’air, puis propose de créer une routine, c’est-à-dire un scénario automatique, pour que l’action se répète sans intervention.

La personnalisation s’appuie aussi sur l’usage. SmartThings analyse la semaine écoulée pour proposer des ajustements dans les Favoris, par exemple retirer la carte du climatiseur quand son usage baisse à l'approche des mois frais. Une carte Routine Insight permet de consulter l’activité des routines sur la semaine et de supprimer celles qui ne servent plus.

L'onglet Accueil a enfin été réorganisé en tableaux de bord, cartes d’appareils et cartes de services, plus compactes. Un fond d’écran animé évolue au fil de la journée, et une barre flottante place les fonctions fréquentes à portée de pouce, pour une utilisation à une main sur les grands écrans. Cette interface se retrouve sur les téléviseurs Samsung, les réfrigérateurs Family Hub, les appareils équipés d’écrans de 7 ou 9 pouces et sous Windows.