Pour produire en série des optiques aussi exigeantes, la filiale de Safran Electronics & Defense a investi 30 millions d'euros dans la modernisation d'un bâtiment de 5 000 m² à Poitiers, inauguré en 2020. On peut dire que sa ligne de production repose sur trois grosses briques. La première, c'est le polissage sans contact. Dans le détail, un faisceau d'ions, sorte de jet de particules ultra-fin, retire des quantités infimes de matière pour corriger la surface au nanomètre près, soit un millionième de millimètre, des dizaines de milliers de fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Viennent ensuite des mesures informatisées, qui vérifient que chaque segment a bien la forme voulue. Et enfin, des puces RFID, les étiquettes électroniques que l'on trouve dans nos badges d'accès, permettent de suivre chaque pièce à la trace. C'est l'automatisation complète de cet ensemble qui fait du site une usine « 4.0 », unique en son genre selon Safran.