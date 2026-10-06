Google pourrait présenter une nouvelle gamme de Pixel 12 à la définition légèrement inférieure aux smartphones actuels. Un irréductible se démarquerait toutefois, pour aller dans le sens contraire du vent imposé par les versions dites classiques.
Moins d'un mois après la présentation de la série Pixel 11, les premières informations concernant les futurs smartphones du fabricant, à savoir la gamme Pixel 12 commencent à circuler sur internet. Une fuite récente dévoile les numéros de modèle de l'ensemble de la gamme, accompagnés des définitions d'écran et de la version Android attendue, même si cette dernière n'est pas une grande surprise.
Quatre modèles, des définitions réduites
Google devrait proposer quatre variantes de son futur Pixel 12, selon les données trouvées dans la base de données IMEI de la GSMA (GSM Association). Les numéros de modèle identifiés sont les suivants : GC0QU pour le Pixel 12, GWU59 pour le Pixel 12 Pro, G7U1Y pour le Pixel 12 Pro XL, et G4D5D pour le Pixel 12 Pro Fold. Ces appareils devraient embarquer Android 18, la future version bientôt présentée par Google.
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Les trois premiers modèles pourraient toutefois afficher des définitions inférieures à leurs prédécesseurs. Voici ce qui semble attendu à l'heure actuelle :
- Pixel 12 : 2400 x 1080 px contre 2424 x 1080 px pour le Pixel 11
- Pixel 12 Pro : 2824 x 1280 px contre 2856 x 1280 px pour le Pixel 11 Pro
- Pixel 12 Pro XL : 2952 x 1344 px contre 2992 x 1344 px pour le Pixel 11 Pro XL
Le Pixel 12 Pro Fold conserverait son format quasi carré
Seul contre tous, au contraire des modèles à un seul écran, le Pixel 12 Pro Fold devrait à la fois conserver son format, mais également voir sa définition augmenter. Cette dernière devrait en effet passer de 2027 × 2152 pixels à 2296 × 2404 pixels.
Malgré cette définition d'écran supérieure, la taille du smartphone resterait très similaire au Pixel 11 Pro Fold actuel.
Par ailleurs, Google ne semble pas enclin à adopter un format comparable à celui de l'iPhone Duo ou du Z Fold 8 de Samsung, comme souhaiterait le faire Honor. Google pourrait toutefois réduire drastiquement la visibilité de la pliure sur son prochain smartphone pliable.