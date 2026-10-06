Seul contre tous, au contraire des modèles à un seul écran, le Pixel 12 Pro Fold devrait à la fois conserver son format, mais également voir sa définition augmenter. Cette dernière devrait en effet passer de 2027 × 2152 pixels à 2296 × 2404 pixels.

Malgré cette définition d'écran supérieure, la taille du smartphone resterait très similaire au Pixel 11 Pro Fold actuel.