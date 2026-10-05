Honor veut aussi son smartphone pliable adoptant un nouveau format, un format passeport. Le constructeur chinois a bien l'intention de marcher dans les pas d'Apple et de Samsung avec un appareil au format différent de ce à quoi il était habitué.
Le marché des smartphones pliants ultra-larges s'apprête à accueillir un nouvel acteur. Selon un leaker bien informé, Honor devrait annoncer en janvier son premier smartphone dans cette catégorie. Lequel devrait être commercialisé dans le monde entier, pas simplement réservé à la Chine.
Le format passeport, nouvelle référence pour les pliables ?
Ce potentiel nouveau-venu dans un domaine où l'iPhone Duo d'Apple et le Z Fold 8 de Samsung sont devenus rois en l'espace de quelques semaines, pourrait bouleverser le marché. Si d'autres constructeurs comme Huawei, avec son Pura X Max, ou Xiaomi, avec le 18 Fold, tentent de s'imposer, Honor pourrait bien débarquer sur ce secteur dès l'an prochain.
Les clients adoptent ce format, l'adorent, et les constructeurs prévoient d'en faire un nouveau format de référence. Si Samsung a lancé le bal cet été, les constructeurs semblent enclins à adopter cette nouvelle forme de smartphones pliables.
Des caractéristiques qui se dévoilent
Les premiers détails de l'appareil se dévoileraient petit à petit. Selon le leaker bien connu Digital Chat Station, le futur smartphone pliable d'Honor devrait embarquer un SoC en 2 nm, sans précision exacte pour l'instant. On peut aisément penser à un Snapdragon 8 Elite Gen 6, mais sans confirmation officielle.
L'écran central devrait afficher une diagonale de 7,6 pouces, alors que l'écran externe serait d'une taille de 5,5 pouces.
Côté appareil photo, Honor intégrerait un module photo horizontal au dos, composé de deux capteurs, dont un de 200 mégapixels et un zoom périscopique.
L'appareil, qui n'a pas encore de nom bien précis, devrait offrir une batterie de 7000 mAh, lui conférant une très bonne autonomie.