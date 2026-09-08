Niveau fiche technique, Xiaomi propose sur le papier du très solide. Le Xiaomi 18 Fold intègre ainsi une batterie énorme de 6000 mAh (à comparer avec les 4 400 mAh du Galaxy Z Fold 8) et un triple capteur photo arrière 200+50+50 Mpx, estampillé Leica.

Mais évidemment, ce qui marque dès le premier coup d'oeil, c'est le nouveau format de ce smartphone pliable, dit en « passeport », qui rappelle très clairement les rendus et les fuites que l'on a pu avoir avec l'iPhone Fold. Autant dire que Xiaomi a tout fait pour prendre la lumière d'Apple avec ce produit et cet événement.

Le Xiaomi 18 Fold sera commercialisé en Chine au prix de départ de 10 999 yuans (environ 1 410 euros), pour sa version 12+256 Go, et pourra monter jusqu'à 14 999 yuans (près de 1 900) pour la déclinaison 16 Go+1 To. L'édition limitée en céramique sera elle proposée à 15 999 yuans (environ 2 050 euros).