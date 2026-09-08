Xiaomi a une certaine tendance à suivre les pas d'Apple. Et ça se confirme une fois encore avec le lancement de son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 Fold.
Demain, c'est la keynote d'Apple, moment historique de la marque durant lequel on découvrira le tout premier smartphone maison, l'iPhone Fold. Un moment très attendu, et dont Xiaomi a semble-t-il voulu prendre avantage en officialisant en début de semaine un smartphone pliable très similaire, dans le design, avec la future machine d'Apple.
Le Xiaomi 18 Fold, un smartphone pliable très chinois
Xiaomi est sûrement le constructeur qui a le plus tendance à suivre le mouvement d'Apple. On se souvient que l'an dernier, la marque avait ainsi sauté une génération afin d'officialiser un Xiaomi 17, parallèle de l'iPhone 17 d'alors.
Et aujourd'hui encore, Xiaomi se met dans la roue d'Apple, et lance un smartphone pliable le 7 septembre, deux jours avant la Keynote. Un Xiaomi 18 Fold qui a pour particularité d'intégrer une puce maison XRing O3 (que Xiaomi affirme meilleure que la Apple A19 Pro) et de la DRAM produite par CXMT.
Xiaomi adopte le format passeport qui sera celui de l'iPhone Fold
Niveau fiche technique, Xiaomi propose sur le papier du très solide. Le Xiaomi 18 Fold intègre ainsi une batterie énorme de 6000 mAh (à comparer avec les 4 400 mAh du Galaxy Z Fold 8) et un triple capteur photo arrière 200+50+50 Mpx, estampillé Leica.
Mais évidemment, ce qui marque dès le premier coup d'oeil, c'est le nouveau format de ce smartphone pliable, dit en « passeport », qui rappelle très clairement les rendus et les fuites que l'on a pu avoir avec l'iPhone Fold. Autant dire que Xiaomi a tout fait pour prendre la lumière d'Apple avec ce produit et cet événement.
Le Xiaomi 18 Fold sera commercialisé en Chine au prix de départ de 10 999 yuans (environ 1 410 euros), pour sa version 12+256 Go, et pourra monter jusqu'à 14 999 yuans (près de 1 900) pour la déclinaison 16 Go+1 To. L'édition limitée en céramique sera elle proposée à 15 999 yuans (environ 2 050 euros).