Cette efficacité énergétique du Sensing Hub n'est effectivement pas la seule amélioration du côté de la consommation et, là, le procédé de gravure N2 de TSMC est largement mis à contribution par Qualcomm. Pour les puces dans leur ensemble, la firme annonce une efficacité en hausse de 37 %.

Sur la seule partie graphique, il est même question de faire progresser l'efficacité énergétique de 40 % alors que le GPU se repose, nous l'avons dit, sur de la mémoire HPM qui contribue pour 12 % des économies d'énergie déjà évoquées. Si Qualcomm met ainsi en avant une consommation optimisée, la firme ne donne aucune idée de l'autonomie à attendre des smartphones qui exploiteront les puces Snapdragon 8 Elite Gen 6. Qualcomm laisse le soin à ses partenaires d'évoquer ces informations… en temps voulu !

Bien sûr, il ne saurait être question d'une nouvelle génération de puces sans une amélioration des performances brutes. Nous avons déjà évoqué l'utilisation de modèles IA toujours plus ambitieux par le NPU, il faut évoquer les gains de performances de la partie CPU. Là, on ne parle que de +13 % pour le modèle Extreme et même que de +10 % pour le second. Rappelons que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 était annoncé avec un gain de +20 %.

Pour la partie graphique, les gains sont toutefois plus importants, preuve que Qualcomm a davantage soigné cet aspect de ses puces. On parle ici de +44 % de performances pour le modèle Extreme et d'encore +35 % pour l'autre puce.