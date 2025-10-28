L'ISP Qualcomm Spectra embarqué prend en charge un capteur photo unique de 200MP ou un module de 32MP avec réduction du bruit et enregistrement vidéo 2K à 30fps. Côté connectivité, le modem 5G Sub-6 et mmWave s'accompagne du Wi-Fi 6E. Les terminaux équipés pourront accueillir jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5x et du stockage UFS3.1. L'absence totale de mention des capacités d'intelligence artificielle marque une différence nette avec le Snapdragon 7s Gen 4 et indique explicitement que cette puce ne vise pas les appareils proposant ces fonctionnalités.

À l'heure actuelle, Qualcomm n'a communiqué aucun nom de smartphone devant intégrer ce nouveau SoC. Cela étant, l'arrivée de terminaux milieu de gamme équipés du Snapdragon 6s Gen 4 devrait avoir lieu prochainement.