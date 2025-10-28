Qualcomm dévoile une nouvelle puce pour smartphones abordables, le Snapdragon 6s Gen 4, qui double presque les performances graphiques de son prédécesseur. L'intelligence artificielle brille par son absence dans cette proposition clairement orientée vers le jeu.
Dans la famille Snapdragon, on demande le 6s Gen 4, une puce avant tout pensée pour les smartphones désireux de puissance sans pour autant faire exploser le budget. Ici, pas d’ambition particulière autour de l’IA, le 7s Gen 4 s’en chargeant déjà. Qualcomm a préféré concentrer ses efforts sur le GPU, quitte à se contenter d’un procédé de gravure en 4 nm, moins moderne mais certainement plus économique.
Snapdragon 6s Gen 4 : des performances CPU et GPU en nette hausse
Le cœur du Snapdragon 6s Gen 4 repose sur un CPU Kryo dont les performances progressent de 36 % par rapport au modèle précédent, selon Qualcomm. Le GPU Adreno affiche des progrès encore plus impressionnants avec une amélioration allant jusqu'à 59 %. L'intégration du Variable Rate Shading constitue visiblement l'atout principal de cette puce : cette technologie réduit la résolution des éléments flous à l'écran tandis que le contenu net conserve la pleine définition, jusqu'au FHD+ supporté par le SoC. Le GPU traite par ailleurs l'affichage jusqu'à 144 Hz.
Qualcomm fait l'impasse sur l'intelligence artificielle
L'ISP Qualcomm Spectra embarqué prend en charge un capteur photo unique de 200MP ou un module de 32MP avec réduction du bruit et enregistrement vidéo 2K à 30fps. Côté connectivité, le modem 5G Sub-6 et mmWave s'accompagne du Wi-Fi 6E. Les terminaux équipés pourront accueillir jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5x et du stockage UFS3.1. L'absence totale de mention des capacités d'intelligence artificielle marque une différence nette avec le Snapdragon 7s Gen 4 et indique explicitement que cette puce ne vise pas les appareils proposant ces fonctionnalités.
À l'heure actuelle, Qualcomm n'a communiqué aucun nom de smartphone devant intégrer ce nouveau SoC. Cela étant, l'arrivée de terminaux milieu de gamme équipés du Snapdragon 6s Gen 4 devrait avoir lieu prochainement.