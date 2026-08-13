Vous trouvez le Google Pixel 11 joli et élégant ? Certes, cependant, Google n’a toujours pas répondu à une demande des utilisateurs, de longue date. Sur la prise en mains, le Pixel 11 rate son coup.
Le Google Pixel 11 apporte plusieurs améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs, notamment sur l’épaisseur et le module photo. Mais il reste un problème sur les derniers smartphones du géant américain. Un reproche fait à Google au cours des dernières années n’est toujours pas résolu.
Un design inchangé, mais c’est volontaire
Lorsque l’on a vu la présentation du Google Pixel 11, la réaction a été unanime, c’est globalement le même que le Pixel 10 de l’an dernier.
En effet, sur le plan esthétique, le Pixel 11 ne marque pas de rupture franche avec ce qui existait déjà. Google poursuit dans la même direction : des lignes sobres, un rendu soigné.
Le seul changement notable en termes de design, c’est la palette de couleurs. Une nouvelle couleur fait son apparition, le « Hibiscus », aux côtés d’options comme le « Frost » ou le « Pistachio ».
Un poids toujours élevé
C’est la question du poids de l’appareil qui pose problème. En effet, le Pixel 9 accusait déjà 200 grammes sur la balance. Le Pixel 10, son successeur, avait fait une prise de masse pour passer à 204 grammes. Si le Pixel 11 fait une cure de minceur à 195,6 grammes, c’est toujours trop lourd pour certains utilisateurs.
Certes, le smartphone a perdu pas moins de 8 grammes sur la balance, mais un appareil plus léger aurait été largement apprécié.
Sur l’épaisseur en revanche les progrès sont plus marqués. Le Pixel 10 mesurait 8,6 mm, soit 0,1 mm de plus que le Pixel 9. Le Pixel 11 tombe à 7,6 mm, un gain d’un millimètre qui n’est pas négligeable pour une meilleure prise en mains.
Un smartphone toujours volumineux, sans explication
La question qui se pose alors est celle du rapport entre l’encombrement d’un appareil et ce qu’il offre en contrepartie. Un téléphone plus épais ou plus lourd peut se comprendre s’il embarque une batterie massive, un système de refroidissement performant ou d’autres éléments concrets dont l’utilisateur bénéficie au quotidien.
Or, la gestion thermique a souvent été un point faible persistant de la gamme Pixel. Le Pixel 10 Pro, par exemple, mesurant 8,5 mm d’épaisseur, ne se distinguerait pas particulièrement sur ce terrain malgré son gabarit. Alors, si ce n’est pas pour y loger une chambre à vapeur plus grande, ou améliorer la dissipation thermique, à quoi bon un smartphone aussi lourd ?
L’appareil photo fait profil bas
Il y a tout de même du bon aussi au niveau de l’appareil photo. Le module photo du Pixel 11 serait environ 40 % plus mince que celui des modèles précédents, et bénéficie désormais d’une surface entièrement en verre. C’est un progrès concret et visible.
Mais améliorer un seul élément du smartphone est-il suffisant ? Son poids et la gestion de la chaleur évoluent aussi, mais très lentement, ce qui pèse sur le confort d’usage.
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