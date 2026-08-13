C’est la question du poids de l’appareil qui pose problème. En effet, le Pixel 9 accusait déjà 200 grammes sur la balance. Le Pixel 10, son successeur, avait fait une prise de masse pour passer à 204 grammes. Si le Pixel 11 fait une cure de minceur à 195,6 grammes, c’est toujours trop lourd pour certains utilisateurs.

Certes, le smartphone a perdu pas moins de 8 grammes sur la balance, mais un appareil plus léger aurait été largement apprécié.