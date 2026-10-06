À première vue, rien ne cloche. Les fraudeurs ont repris l’habillage de la Fédération française de football et listé l’ensemble des matchs des Bleus, dont celui de Bordeaux. Google affiche leur page en bonne place dans ses résultats, si bien qu’il suffit de chercher des billets pour France-Turquie pour tomber dessus, sans cliquer sur le moindre lien douteux.

Avec un outil d’intelligence artificielle de création de sites, un fraudeur peut aujourd’hui reproduire l’apparence d’une page officielle en quelques minutes, puis lui greffer un module de paiement. En février, des spécialistes de la sécurité informatique ont repéré des clones de sites de grandes marques fabriqués avec ce type d'outil. La FFF soupçonne justement ce genre de raccourci derrière la multiplication des fausses billetteries.

Les escrocs ont aussi fait évoluer leur offre d'une semaine à l’autre. La semaine dernière, la plupart des catégories de places étaient en vente. Le lundi 5 octobre, il ne restait que des places en « tribunes latérales proche pelouse », à 120 euros pièce, et « plus que 5 billets dans cette catégorie », d’après le compteur affiché sur la page. Avec cette fausse pénurie, les fraudeurs poussent le supporter à payer avant de se poser des questions.

Avant la Coupe du monde 2026, des chercheurs en cybersécurité avaient relevé dès avril une flambée de faux domaines de réservation et de billetterie. Deux ans plus tôt, des escrocs avaient enregistré plus de 700 noms de domaine pour écouler de faux billets, notamment pour les JO de Paris, avec choix de la place et paiement en ligne.