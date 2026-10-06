Des supporters prêts à débourser 120 euros pour voir les Bleus à Bordeaux risquent de perdre leur argent. Des escrocs vendent des places pour France-Turquie sur une copie du site de la Fédération française de football, très bien référencée sur Google, alors que la FFF n’a pas encore ouvert sa billetterie au grand public.
L’équipe de France affrontera la Turquie le dimanche 15 novembre à 20h45, au stade Atlantique de Bordeaux. Après la victoire de ses Bleus 4-1 contre la Belgique hier soir, Zinédine Zidane, nommé sélectionneur fin juillet, retrouvera ce soir-là la ville où il a porté le maillot des Girondins entre 1992 et 1996, et des escrocs ont vite compris tout l’intérêt de cette affiche. Contactée par nos confrères de Sud Ouest, la FFF a confirmé que la billetterie aux couleurs de la fédération repérée par le quotidien était « un site frauduleux ». Ses services constatent aussi « une recrudescence » de fausses billetteries montées « en recourant à l’intelligence artificielle ». Un supporter pressé a peu de chances de repérer la supercherie.
Une copie soignée, bien placée sur Google
À première vue, rien ne cloche. Les fraudeurs ont repris l’habillage de la Fédération française de football et listé l’ensemble des matchs des Bleus, dont celui de Bordeaux. Google affiche leur page en bonne place dans ses résultats, si bien qu’il suffit de chercher des billets pour France-Turquie pour tomber dessus, sans cliquer sur le moindre lien douteux.
Avec un outil d’intelligence artificielle de création de sites, un fraudeur peut aujourd’hui reproduire l’apparence d’une page officielle en quelques minutes, puis lui greffer un module de paiement. En février, des spécialistes de la sécurité informatique ont repéré des clones de sites de grandes marques fabriqués avec ce type d'outil. La FFF soupçonne justement ce genre de raccourci derrière la multiplication des fausses billetteries.
Les escrocs ont aussi fait évoluer leur offre d'une semaine à l’autre. La semaine dernière, la plupart des catégories de places étaient en vente. Le lundi 5 octobre, il ne restait que des places en « tribunes latérales proche pelouse », à 120 euros pièce, et « plus que 5 billets dans cette catégorie », d’après le compteur affiché sur la page. Avec cette fausse pénurie, les fraudeurs poussent le supporter à payer avant de se poser des questions.
Avant la Coupe du monde 2026, des chercheurs en cybersécurité avaient relevé dès avril une flambée de faux domaines de réservation et de billetterie. Deux ans plus tôt, des escrocs avaient enregistré plus de 700 noms de domaine pour écouler de faux billets, notamment pour les JO de Paris, avec choix de la place et paiement en ligne.
Deux détails pour repérer l’arnaque
Un œil attentif peut toutefois relever deux indices. Dans la barre d’adresse, d’abord, les escrocs ont inversé les termes de l’URL officielle avec le domaine « fffbilletteries.com », alors que la fédération vend ses places sur billetterie.fff.fr. Sur la page, ensuite, les fraudeurs ont écrit « Matmut Atlantique » au lieu de « stade Atlantique ». Le contrat de naming avec la Matmut est échu depuis le 1er août 2025.
Sur la page consacrée à la rencontre, Bordeaux Métropole a ajouté depuis peu un message de prévention. Les billets achetés sur toute autre plateforme que la billetterie officielle « seront refusés à l’entrée », prévient la collectivité. Si vous avez payé sur ce faux site, contactez votre banque au plus vite et signalez l’adresse au ministère de l’Intérieur, sur sa plateforme Pharos.
Pour l’heure, seuls les licenciés des clubs de football peuvent précommander des places, par l’intermédiaire de leurs ligues. Le grand public peut s’inscrire à une alerte sur le site de la FFF pour être prévenu de l’ouverture des ventes, que la fédération annonce « très prochainement », sans donner de date.
- Signalement simplifié des contenus illicites en ligne
- Collaboration étroite avec la police nationale
- Plateforme sécurisée et anonyme