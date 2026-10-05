Les modèles d’Apple Intelligence peuvent occuper environ 12 Go sur un Mac. Un outil gratuit propose de les supprimer sans toucher aux fichiers système, tout en empêchant leur retour. La manipulation passe par le Terminal et désactive aussi les fonctions d’IA concernées.
Sur un Mac équipé d’un SSD de 256 Go, chaque gigaoctet compte, et l’intelligence artificielle d’Apple n’a pas la réputation de voyager léger. Apple propose bien quelques réglages, mais aucun ne répond vraiment à ceux qui veulent récupérer la place. Un développeur indépendant s’y est donc attaqué, avec une méthode qui mérite quelques précautions.
12 Go d’IA que macOS ne permet pas de retirer
Pour un SSD de 256 Go, 12 Go représentent près de 5 % de la capacité totale. AppleInsider, qui consacre un article à une solution de contournement, rappelle que macOS 27 ne propose aucune option pour désactiver Apple Intelligence dans son ensemble. On peut éteindre Siri, mais aucun point unique des Réglages ne coupe l’ensemble des fonctions d'IA.
Même désactivée, la suite d’Apple laisse des traces. Les modèles, c’est-à-dire les fichiers qui permettent à l’IA de fonctionner directement sur la machine, restent sur le disque, et rien n’est prévu pour les effacer. L’utilisateur peut donc faire taire l’assistant, mais pas récupérer l’espace qu’il occupe.
Le contraste est amusant : Apple accepte que l’on mette son IA en sourdine, pas qu’on lui retire son cerveau. Pour les possesseurs de Mac aux petits disques, cette nuance a un coût mesurable en gigaoctets, et c’est un développeur indépendant qui a décidé de prendre le problème à bras le corps.
RemoveMacAI retire les modèles et bloque leur retour
Ce dernier s’appelle Om Lahore. Son projet, RemoveMacAI, est gratuit et publié sur GitHub sous licence MIT, une licence libre très permissive. Il fonctionne uniquement sur les Mac Apple Silicon sous macOS 27. L’outil installe un profil de configuration, un fichier de réglages système habituellement utilisé pour gérer des parcs de Mac, afin de désactiver Siri AI, les outils d’écriture, Genmoji ou encore Image Playground.
Il supprime aussi les modèles d’Apple Intelligence, ceux de génération d’images, des photos spatiales, de l'outil de retouche de Photos et de la complétion de code de Xcode. La suppression passe par le service de ressources d’Apple, avec la protection d’intégrité du système (SIP) activée. Le profil empêche ensuite macOS de retélécharger les modèles. Les Réglages Système peuvent continuer à afficher l’espace occupé un moment, macOS supprimant les fichiers à son rythme.
Le chiffre de 12 Go est celui annoncé par le projet. Des messages sur Reddit évoquent des gains pouvant aller jusqu’à 30 Go, mais ce chiffre ne figure pas dans la documentation de l'outil et aucune mesure vérifiable ne l’étaye à ce stade. Le gain réel reste donc à constater sur chaque machine, en fonction du poids pris par Apple Intelligence.
Comment utiliser RemoveMacAI ?
Pour l’utiliser, ouvrez le Terminal et collez cette commande :
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/omlahore/RemoveMacAI/main/install.sh | bash
L’outil affiche les fonctions actives et l’espace occupé par les modèles, puis demande « Turn Apple Intelligence off ? [Y/N] ». Tapez Y. Réglages Système vous invite alors à installer le profil de configuration, que vous devez valider vous-même. Les utilisateurs de Homebrew peuvent passer par deux commandes :
brew install omlahore/tap/removemacai
removemacai
Une fois l’outil installé par Homebrew, la commande
removemacai status affiche chaque fonction et la taille des modèles présents sur le disque, de quoi mesurer son propre gain avant d’agir. Pour tout annuler, relancez la première commande en y ajoutant
-s revert :
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/omlahore/RemoveMacAI/main/install.sh | bash -s revert
Avant de lancer quoi que ce soit, lisez le code du projet sur GitHub, assurez-vous qu’il s’agit bien du dépôt d’Om Lahore et sauvegardez votre Mac, par exemple avec Time Machine. L’outil est récent et aucun audit de sécurité indépendant n’a été publié à ce jour.