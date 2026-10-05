Pour un SSD de 256 Go, 12 Go représentent près de 5 % de la capacité totale. AppleInsider, qui consacre un article à une solution de contournement, rappelle que macOS 27 ne propose aucune option pour désactiver Apple Intelligence dans son ensemble. On peut éteindre Siri, mais aucun point unique des Réglages ne coupe l’ensemble des fonctions d'IA.

Même désactivée, la suite d’Apple laisse des traces. Les modèles, c’est-à-dire les fichiers qui permettent à l’IA de fonctionner directement sur la machine, restent sur le disque, et rien n’est prévu pour les effacer. L’utilisateur peut donc faire taire l’assistant, mais pas récupérer l’espace qu’il occupe.

Le contraste est amusant : Apple accepte que l’on mette son IA en sourdine, pas qu’on lui retire son cerveau. Pour les possesseurs de Mac aux petits disques, cette nuance a un coût mesurable en gigaoctets, et c’est un développeur indépendant qui a décidé de prendre le problème à bras le corps.