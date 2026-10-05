Foire aux questions

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Que signifie le caractère « ~ » dans un chemin, et comment est-il résolu par le système ?

Dans les systèmes de type Unix (Linux, macOS), « ~ » est un alias qui représente le répertoire personnel de l’utilisateur courant (le “home”). Quand il est placé au début d’un chemin (ex. ~/Downloads), le shell ou l’application remplace « ~ » par le chemin absolu réel du home. Cette substitution évite d’écrire une partie fixe et longue du chemin, tout en restant indépendante du nom de compte. En pratique, cela repose sur une règle de “tilde expansion” (expansion du tilde) appliquée avant la résolution du chemin par le système de fichiers.

Quelle différence entre un alias « ~ » et la variable d’environnement Windows « %USERPROFILE% » ?

« %USERPROFILE% » est une variable d’environnement Windows qui contient le chemin complet vers le profil de l’utilisateur (par ex. C:\Users\Nom). Elle est surtout utilisée dans des contextes qui interprètent les variables (Invite de commandes, scripts, certains champs système), et pas systématiquement dans toutes les interfaces. « ~ » est plutôt un alias de saisie, plus court, dont la prise en charge dépend de l’application (Explorateur, PowerShell, etc.). Les deux visent le même endroit, mais n’obéissent pas aux mêmes mécanismes d’interprétation.

Pourquoi « ~ » fonctionne déjà dans PowerShell, mais pas forcément dans l’Explorateur de fichiers ?

PowerShell interprète la saisie comme une commande ou un chemin et applique ses propres règles d’expansion, dont « ~ » vers le dossier personnel. L’Explorateur de fichiers, lui, traite la barre d’adresse avec une logique différente, mélangeant chemins Win32, URL internes (shell:), et raccourcis spécifiques à Windows. Ajouter « ~ » à l’Explorateur implique donc d’intégrer cette règle au parseur de la barre d’adresse, pour qu’elle se transforme en chemin valide avant navigation. C’est une différence d’architecture : un shell de commande fait de l’interprétation de texte, l’Explorateur fait de la navigation “Shell Windows” avec ses propres conventions.