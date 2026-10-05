Microsoft teste une petite nouveauté dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11. Le caractère « ~ » permettra bientôt d’accéder directement au dossier personnel de l’utilisateur, une convention familière aux habitués de macOS et Linux.
Un caractère, quelques frappes en moins. Dans la build 26340.9596 de Windows 11 26H2, actuellement distribuée dans le canal Experimental du programme Insider, Microsoft apprend à la barre d’adresse de l’Explorateur à reconnaître « ~ ». Un raccourci permettant d’accéder directement au répertoire personnel, vieux de plusieurs décennies dans l’univers Unix, dont profitent depuis longtemps les utilisateurs et utilisatrices de Linux comme de macOS.
Pourquoi faire compliqué quand un caractère suffit
Microsoft n’a rien inventé ici. Sur Linux comme sur macOS, « ~ » désigne depuis longtemps le répertoire personnel de l’utilisateur. Placé au début d’un chemin, il évite d’en saisir toute la première partie. ~/Downloads, par exemple, renvoie directement au dossier Téléchargements du compte courant. Adieu C:\Users\Nom\Downloads, donc.
Pour rappel, Windows disposait déjà d’autres moyens d’arriver au même résultat, à commencer par la variable %USERPROFILE%. Mais difficile de rivaliser avec un seul caractère (même si ~ ne tombe pas tout seul sous les doigts sur un clavier AZERTY), à plus forte raison quand le raccourci censé simplifier la saisie repose sur une syntaxe autrement plus cryptique.
À noter enfin que PowerShell reconnaît déjà ~ comme raccourci vers le répertoire personnel. Pour gagner la bataille du clavier, PowerToys permet aussi d’affecter le caractère à une touche que vous n’utilisez jamais. Celle de Copilot, par exemple.
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Dans les systèmes de type Unix (Linux, macOS), « ~ » est un alias qui représente le répertoire personnel de l’utilisateur courant (le “home”). Quand il est placé au début d’un chemin (ex. ~/Downloads), le shell ou l’application remplace « ~ » par le chemin absolu réel du home. Cette substitution évite d’écrire une partie fixe et longue du chemin, tout en restant indépendante du nom de compte. En pratique, cela repose sur une règle de “tilde expansion” (expansion du tilde) appliquée avant la résolution du chemin par le système de fichiers.
« %USERPROFILE% » est une variable d’environnement Windows qui contient le chemin complet vers le profil de l’utilisateur (par ex. C:\Users\Nom). Elle est surtout utilisée dans des contextes qui interprètent les variables (Invite de commandes, scripts, certains champs système), et pas systématiquement dans toutes les interfaces. « ~ » est plutôt un alias de saisie, plus court, dont la prise en charge dépend de l’application (Explorateur, PowerShell, etc.). Les deux visent le même endroit, mais n’obéissent pas aux mêmes mécanismes d’interprétation.
PowerShell interprète la saisie comme une commande ou un chemin et applique ses propres règles d’expansion, dont « ~ » vers le dossier personnel. L’Explorateur de fichiers, lui, traite la barre d’adresse avec une logique différente, mélangeant chemins Win32, URL internes (shell:), et raccourcis spécifiques à Windows. Ajouter « ~ » à l’Explorateur implique donc d’intégrer cette règle au parseur de la barre d’adresse, pour qu’elle se transforme en chemin valide avant navigation. C’est une différence d’architecture : un shell de commande fait de l’interprétation de texte, l’Explorateur fait de la navigation “Shell Windows” avec ses propres conventions.