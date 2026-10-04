Hier, le pirate ChimeraZ a publié deux revendications visant la collectivité, d’après les sites FrenchBreaches et Cyberattaque.org. La première est une base de 782 583 lignes où apparaissent 708 068 personnes. La seconde rassemble 48 Go et 90 011 fichiers PDF. Ces données proviendraient des plateformes Carte Génération #HDF et Aides Hauts-de-France. Grâce à la première, les lycéens et les apprentis de la région peuvent obtenir des aides pour leurs manuels ou leur équipement.

FrenchBreaches considère la fuite comme confirmée et compte 36 720 RIB dans les fichiers revendiqués. Le pirate dit aussi détenir 37 585 contrats d’apprentissage et 15 118 attestations d’hébergement. L’adresse postale et la date de naissance de l’apprenti figurent sur chaque contrat. Les données de comptes contiendraient en outre le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et les identifiants de connexion des utilisateurs. ChimeraZ affirme même avoir trouvé des mots de passe tapés à la place du numéro de téléphone. Il revendique enfin plus de 124 000 transactions, avec leur montant et le nom du bénéficiaire.

La Région n’a vérifié aucun de ces chiffres et ne veut pas les reprendre à son compte. « Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de confirmer le volume et d’autres catégories de documents extraites », a-t-elle indiqué. Pour l’instant, aucun lien technique n'a été établi avec le ransomware du groupe Qilin, qui avait paralysé environ 80 % des lycées de la région en octobre 2025.