Au moment de sortir le Ryzen 7 5800X3D et son fameux 3D V-Cache, AMD avait bel et bien dans l'idée de distribuer d'autres modèles, dotés de plus de cœurs. Un nouvel échantillon vient le (re)prouver.
Un mystérieux Ryzen 9 5900X3D vient de refaire surface plusieurs années après l’abandon du projet. Ce prototype de processeur Zen 3 à 12 cœurs embarquait 128 Mo de cache L3 et révèle surtout qu’AMD avait sérieusement envisagé de pousser le 3D V-Cache au-delà du Ryzen 7 5800X3D.
Le Ryzen 9 5900X3D était pour ainsi dire prêt
Souvenez-vous, en 2022, AMD sort le Ryzen 7 5800X3D et marque les esprits avec sa technologie 3D V-Cache qui vient booster la quantité de cache de 3ᵉ niveau disponible, faisant notamment la différence dans les jeux vidéo.
Toutefois, contrairement à ce que ce lancement avait laissé penser, AMD n'avait pas qu'un seul processeur en tête. Dans les laboratoires d’AMD, des versions bien plus ambitieuses de Zen 3 étaient sur les rails. Un échantillon d’ingénierie du Ryzen 9 5900X3D vient justement de refaire surface en Chine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le processeur est intéressant.
Avec ses 12 cœurs et 24 threads, comme le Ryzen 9 5900X dont il dérive, mais surtout de 128 Mo de cache L3. Le processeur appartient à la génération Vermeer et était destiné au socket AM4, une plateforme qui a connu une longévité exceptionnelle puisque AMD a décidé de la maintenir pendant plus de dix ans. La particularité de ce Ryzen 9 5900X3D tient à la répartition de cette énorme quantité de cache.
Le Ryzen 9 5900X classique dispose de deux CCD Zen 3, chacun doté de 32 Mo de cache L3, soit 64 Mo au total. Sur ce prototype, AMD a ajouté une puce de 64 Mo de 3D V-Cache sur un seul CCD. Celui-ci passe donc à 96 Mo, tandis que le second conserve ses 32 Mo habituels : 96 + 32, et voilà les fameux 128 Mo. Tout porte à croire qu'il ne s'agissait pas d'un simple « test de laboratoire » puisque AMD avait ce que l'on appelle dans le jargon des engineering samples.
Un monstre AM4 qui aurait pu changer la fin de l'histoire
Sur le papier, le 5900X3D semblait offrir un joli baroud d'honneur à la plateforme AM4 à une époque où AMD commençait sérieusement à faire parler sa remplaçante, l'AM5 aujourd'hui plus en vogue.
Là où le Ryzen 7 5800X3D associait huit cœurs à 96 Mo de cache L3, son grand frère aurait offert quatre cœurs supplémentaires et une capacité de cache supérieure de 32 Mo. Une configuration plus polyvalente qui, en plus d'en faire une puce puissante en jeu, lui ouvrait la voie à des applications plus largement parallélisées.
AMD a toujours présenté les multiples avantages du 3D V-Cache sur un seul des deux CCD : cela permettait de simplifier le fonctionnement de la puce tout en évitant la surchauffe. Les prototypes 5900X3D et 5950X3D à 192 Mo de cache démontraient qu’AMD savait empiler du cache sur les deux CCD, mais cette approche était techniquement plus complexe. Avec un seul empilement, le constructeur pouvait conserver un CCD classique et donc disposer de plus de marge sur les fréquences de fonctionnement.
Le prototype récemment découvert semble justement avoir atteint environ 4,6 à 4,7 GHz dans les outils de monitoring, avec des indications allant jusqu’à 4,85 GHz selon les relevés disponibles. Nos confrères de VideoCardz soulignent toutefois un « détail » qui nous rappelle à la réalité : le CPU déniché refuse apparemment de démarrer avec les BIOS les plus récents et nécessite une ancienne version utilisant le firmware SMU 56.70.0.
On peut enfin se demander pourquoi AMD n'a finalement jamais commercialisé ce processeur : il a fallu attendre quelques années supplémentaires pour voir débarquer des Ryzen 9 avec 3D V-Cache. En réalité, l'explication est sans doute simple et liée aux contraintes techniques d'une technologie encore très récente. Le Ryzen 7 5800X3D constituait une démonstration particulièrement efficace du potentiel du V-Cache, tout en restant plus simple à produire.