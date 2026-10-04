Souvenez-vous, en 2022, AMD sort le Ryzen 7 5800X3D et marque les esprits avec sa technologie 3D V-Cache qui vient booster la quantité de cache de 3ᵉ niveau disponible, faisant notamment la différence dans les jeux vidéo.

Toutefois, contrairement à ce que ce lancement avait laissé penser, AMD n'avait pas qu'un seul processeur en tête. Dans les laboratoires d’AMD, des versions bien plus ambitieuses de Zen 3 étaient sur les rails. Un échantillon d’ingénierie du Ryzen 9 5900X3D vient justement de refaire surface en Chine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le processeur est intéressant.

Avec ses 12 cœurs et 24 threads, comme le Ryzen 9 5900X dont il dérive, mais surtout de 128 Mo de cache L3. Le processeur appartient à la génération Vermeer et était destiné au socket AM4, une plateforme qui a connu une longévité exceptionnelle puisque AMD a décidé de la maintenir pendant plus de dix ans. La particularité de ce Ryzen 9 5900X3D tient à la répartition de cette énorme quantité de cache.