Jusqu'à fin août, Naïm Ouellet comptait entre 200 et 500 inscriptions par jour. Puis des streameurs, dont ZeratoR et Anyme, ont ouvert des paquets en direct sur Twitch. Pendant le Z Event, entre le 3 et le 6 septembre, 19 000 personnes ont créé un compte, et environ 30 000 nouveaux joueurs arrivent désormais chaque jour, selon le créateur du jeu. SimilarWeb estime à près de 5,4 millions le nombre de visites sur WikiMasters entre le 21 et le 27 septembre, contre moins de 2 millions pour les trois mois d'été réunis.

Toutes les dix minutes, chaque joueur peut ouvrir gratuitement un paquet de cinq cartes, tirées au hasard dans les quelque 2,7 millions d'articles de la Wikipédia francophone. Leur niveau de rareté est fixé en fonction du nombre de consultations mensuelles de la page Wikipédia correspondante. Avec moins de 50 lectures par mois, une fiche est classée Commune, alors qu'il faut plus de 20 000 vues mensuelles pour obtenir le niveau Légendaire. Il n'existe ainsi que 1 700 cartes Légendaires. Les joueurs peuvent aussi défier leurs amis en duel, avec des quiz de culture générale construits à partir des articles associés, précise notre confrère du Courrier Picard.

Aux enchères, les joueurs paient parfois une carte Légendaire plusieurs dizaines de milliers de wikibidous. En défaussant une carte, un joueur gagne un seul wikibidou, quelle que soit sa rareté. Il peut aussi en acheter 2 500 pour 4,99 dollars canadiens. Pour 9,99 dollars canadiens par mois, les abonnés Pro reçoivent des paquets plus souvent et des cartes plus rares. D'après Numerama, cette formule est du « pay to win ».

Benjamin, ingénieur en développement Web de 29 ans, possède plus de 160 000 cartes. À la sortie de « L'Odyssée » de Christopher Nolan en France, le 15 juillet, il a vu le prix des cartes de mythologie augmenter nettement.