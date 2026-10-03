Le 15 mai, dans Magnifica Humanitas, sa première encyclique, Léon XIV a affirmé que les intelligences artificielles « ne vivent pas d’expériences, n’ont pas de corps, ne ressentent ni joie ni douleur ». Dès son élection, en mai 2025, il a choisi son nom en hommage à Léon XIII. Ce pape du XIXe siècle avait défendu les ouvriers pendant la révolution industrielle, et son successeur voit dans l’IA un défi pour la dignité humaine et le travail.

Depuis l’automne 2025, Christopher Olah, cofondateur d’Anthropic, avait réuni des dizaines de penseurs religieux de différentes confessions, sous accord de confidentialité, d’après une enquête publiée le 29 septembre par le New York Times. Il dirige l’équipe chargée de comprendre le fonctionnement interne des modèles Claude, et voulait l’aide de ces penseurs pour inculquer une morale à l’IA de l’entreprise. Au fil des réunions, son équipe a aussi présenté les « sentiments » de Claude, si bien que plusieurs participants sont repartis prêts à examiner sérieusement la question de sa conscience.

Le Vatican a ensuite invité Anthropic à présenter Magnifica Humanitas aux côtés du pape, le 25 mai. Quelques jours plus tôt, Christopher Olah a lu une version complète du texte et a proposé de retirer l’entreprise de l’événement, inquiet de la position ferme du pape contre la conscience des IA, rapporte un organisateur cité par le quotidien américain. Anthropic a finalement maintenu sa participation, et son équipe a fait pression en privé sur les conseillers du pape pour qu’ils prennent au sérieux l’hypothèse d’une conscience artificielle, selon deux participants. Devant Léon XIV, le chercheur a évoqué « des états internes qui correspondent fonctionnellement à la joie, la satisfaction, la peur, le chagrin et le malaise » repérés dans les modèles. « Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense que cela mérite une réflexion approfondie », a-t-il ajouté.

Charles Camosy, professeur de bioéthique à l’Université catholique d’Amérique, a été le premier théologien contacté par Christopher Olah. Après des mois d’échanges, il répond aujourd’hui par un « non » catégorique à la question de la conscience des modèles. De son côté, le cofondateur d’Anthropic devait assister cette semaine aux Dialogues Minerva, a indiqué le New York Times. Chaque année, le Vatican réunit des dirigeants de la tech lors de cette conférence consacrée à l’intelligence artificielle.