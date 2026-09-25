L’intelligence artificielle peut devenir toujours plus puissante sans nécessairement améliorer nos vies. À l’Élysée, ce 25 septembre, Léon XIV a rappelé la nécessité de replacer l’être humain au centre du progrès technologique. Pour le pape, « il est urgent de former les esprits à un discernement éthique ».

Quelques heures plus tard, à l’Unesco, il a également pointé le rôle de l’IA dans la circulation de fausses informations et appelé à préserver chez les jeunes la liberté de penser et de discerner. Deux interventions qui prolongent les mises en garde développées dans sa première encyclique.