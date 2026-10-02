En 2025, le bureau du FBI de San Juan, à Porto Rico, a demandé à la Guardia Civil de l’aider à retrouver des membres de KillSec installés en Espagne. Les gendarmes espagnols ont localisé le suspect dans la province d’Alicante grâce à une simple photo de profil. En Catalogne, la police régionale a ouvert de son côté une enquête après une attaque contre une organisation de la région, début 2025. Ses enquêteurs estiment les dégâts à près d’un million d’euros et soupçonnent KillSec d’en être l’auteur.

Europol et Eurojust ont ensuite coordonné le travail des polices de plusieurs pays, avec l’appui des spécialistes en cybersécurité de Bitdefender et de Group-IB. Pour Eurojust, les autorités ont « démantelé avec succès un groupe de ransomware ». Lors des perquisitions dans la province d’Alicante, les gendarmes ont saisi du matériel informatique et des portefeuilles de cryptomonnaies. Dès une première analyse, ils ont repéré des transactions qui correspondent aux rançons versées par certaines victimes.

La police et le parquet de Hambourg ont piloté l'opération KillSwitch. Leurs enquêteurs ont mis hors ligne cinq serveurs, dont le serveur principal du groupe et plusieurs machines de stockage des données volées, puis placé sous scellés 110 téraoctets de données. Une bannière de saisie est désormais affichée sur cinq noms de domaine de KillSec.

La justice de Porto Rico a demandé l'extradition du suspect arrêté au Royaume-Uni, a précisé un porte-parole d’Europol à Reuters. En Roumanie, les procureurs spécialisés dans la criminalité organisée ont interpellé un homme de 24 ans et perquisitionné quatre logements à Bucarest et dans le comté de Vaslui. Le 1er octobre, ils ont demandé à un tribunal de Bucarest son placement en détention provisoire pour 30 jours. Il est présumé innocent. Le développeur présumé du groupe, qui a eu 18 ans en août, était mineur au moment d’une partie des faits. Les enquêteurs l’ont identifié sans l’arrêter.