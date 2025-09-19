Scattered Spider, connu aussi sous les noms Octo Tempest et UNC3944, excelle dans la tromperie à grande échelle. Leur méthode consiste à se faire passer au téléphone pour des employés IT, afin de soutirer des mots de passe, pirater les numéros de téléphone pour intercepter les codes de sécurité, ou envoyer de faux emails ultra-personnalisés. Ces techniques ont notamment permis d'infiltrer les tribunaux américains et le métro londonien, tandis qu'Owen Flowers s'attaquait en même temps aux hôpitaux américains SSM Health Care et Sutter Health. Le groupe est aussi derrière les attaques contre Electronic Arts, NVIDIA ou MGM Resorts, qui avait paralysé Las Vegas en 2023.