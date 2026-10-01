Chaque bande transporte 29 touches et fait circuler majuscules et minuscules sous les doigts de l’utilisateur. L’idée, selon Google, est de limiter les déplacements et de permettre une frappe à une main, voire avec un seul doigt. L’autre peut alors rester sur la souris. Ou tenir une tasse de thé, détail que les concepteurs mettent eux-mêmes en avant.

Derrière la blague, il y a tout de même une vraie question ergonomique. En amenant les touches jusqu’au doigt, le dispositif réduit les déplacements de la main et pourrait, en théorie, convenir à certains usages à mobilité réduite. Google ne présente toutefois aucune évaluation d’accessibilité : devoir viser une touche en mouvement pourrait aussi créer une difficulté supplémentaire. Sans mesure de vitesse, de fatigue ou de confort, difficile de savoir si l’invention simplifie réellement la saisie ou déplace simplement le problème.

Google ne cherche d’ailleurs pas vraiment à nous vendre ce clavier. Le Kurukuru rejoint une série de projets DIY volontairement farfelus imaginés par ses équipes japonaises. Les plans sont proposés en open source et aucune commercialisation n’est prévue. Même la date n’est pas choisie au hasard : le 1er octobre, soit 10/1, renvoie au format classique du clavier à 101 touches.