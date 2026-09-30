OpenAI vient de présenter Dots, son nouvel agent d’IA. Mais l’adresse dot.com renvoie vers Grok, le chatbot d’Elon Musk. Sur X, certains y voient un troll préparé à l’avance.
Le 29 septembre 2026, la présentation de Dots a donné une seconde vie à un nom de domaine qui n’a rien d’officiel pour OpenAI. C’est le compte @birdabo qui a repéré cette redirection sur X, de quoi alimenter une hypothèse : Elon Musk aurait connu le nom du produit à l’avance et préparé ce pied de nez à OpenAI.
Dots débarque, Musk trolle
Dots est présenté comme un agent d’IA toujours actif, doté d’un avatar coloré aux formes arrondies. L’adresse dot.com, sans le « s », appartient pourtant à xAI, l’entreprise d’IA fondée par Elon Musk. Elle renvoie directement vers la page de téléchargement de Grok Bot, comme le rapporte TechCrunch.
Selon les données Whois citées par TechCrunch, le domaine a été transféré en juillet, soit environ deux mois avant l’annonce de Dots. On ignore en revanche depuis quand il renvoie vers Grok.
Autre nuance : le produit s’appelle Dots, au pluriel. L’adresse dots.com appartient, elle, à une entreprise depuis longtemps inactive.
Un troll de Musk ou une simple coïncidence ?
Une autre explication est possible : xAI aurait acheté dot.com pour récupérer les visites d’internautes qui taperaient cette adresse au lieu de bot.com. L’achat n’aurait alors aucun rapport avec Dots. L’entreprise ne possède toutefois pas bot.com.
La rivalité donne évidemment à cette coïncidence une résonance particulière. Musk a cofondé OpenAI avant de lancer Grok face à ChatGPT. Et si le nom xAI circule encore, la société n’existe plus comme entité indépendante depuis la réorganisation annoncée en mai : ses activités IA relèvent désormais de SpaceXAI, tandis que Grok continue d’exister.
TechCrunch a interrogé xAI, mais n’a pas obtenu de réponse. Rien ne confirme donc que cette redirection ait été préparée pour piéger OpenAI. Coïncidence ou pas, elle fait parler de Grok en plein lancement de Dots. GG Elon ?