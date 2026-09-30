Le 29 septembre 2026, la présentation de Dots a donné une seconde vie à un nom de domaine qui n’a rien d’officiel pour OpenAI. C’est le compte @birdabo qui a repéré cette redirection sur X, de quoi alimenter une hypothèse : Elon Musk aurait connu le nom du produit à l’avance et préparé ce pied de nez à OpenAI.