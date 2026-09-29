Que faire des milliards d'euros versés par Google, pour des infractions aux règlements du Vieux Continent ? Pour Benjamin Haddad, ministre délégué à l'Europe, ces fonds pourraient être bien utiles.

Car pour lui, comme il l'a exprimé dans un entretien avec France Info, « il s'agit d'une nouvelle source de recettes pour l'Union européenne - d'un montant de 4,6 milliards d'euros - qui devrait entraîner automatiquement une baisse des contributions de tous les États membres ». Une proposition qui s'inscrit dans un contexte assez particulier en Europe aujourd'hui.