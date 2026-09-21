C'est encore une amende qui se compte en plusieurs centaines de millions d'euros qui tombe sur le crâne de Google en Europe. Car le géant américain a indûment utilisé des données de géolocalisation.
Au mois de juillet dernier, Google recevait une amende de 890 millions de dollars de la part de Bruxelles, au titre du règlement, devenu effectif en 2024, dit Digital Markets Act (DMA). Mais aujourd'hui, si le géant américain va encore être tapé au porte-monnaie, c'est pour une infraction à un règlement plus ancien, et qui fait autorité partout dans le monde : le RGPD.
Google va devoir régler une amende de 403 millions d'euros pour avoir enfreint le RGPD
Et encore une sanction pour Google ! Cette fois, c'est la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC), qui contrôle Google au niveau européen (le siège de ce dernier chez nous étant à Dublin), qui vient d'ordonner la sanction de 403 millions d'euros, pour infraction au RGPD.
Le groupe américain a en effet utilisé abusivement les données de géolocalisation des utilisateurs. Résultat, ceux-ci « pouvaient ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer au moyen de publicités ou pour déduire leurs centres d'intérêt, et pouvaient perdre le contrôle de leurs données à caractère personnel » selon le Commissaire du DPC, Graham Doyle.
Google dit s'être mis à jour ses règles
Du côté de Google, on n'est cette fois pas particulièrement véhément contre cette nouvelle amende. Le géant de la recherche en ligne a ainsi simplement expliqué que « cette affaire porte sur des règles historiques qui ont depuis été mises à jour », selon une déclaration d'une porte-parole de Google.
« A partir de 2019, nous avons considérablement fait évoluer nos pratiques et lancé des outils robustes qui simplifient la gestion des données de localisation » a par ailleurs précisé la même personne. Mais malgré ce semi-mea culpa, Google doit se préparer à d'autres ennuis, le régulateur irlandais ayant à l'heure actuelle trois autres dossiers sur sa table concernant la firme de Mountain View.