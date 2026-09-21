Et encore une sanction pour Google ! Cette fois, c'est la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC), qui contrôle Google au niveau européen (le siège de ce dernier chez nous étant à Dublin), qui vient d'ordonner la sanction de 403 millions d'euros, pour infraction au RGPD.

Le groupe américain a en effet utilisé abusivement les données de géolocalisation des utilisateurs. Résultat, ceux-ci « pouvaient ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer au moyen de publicités ou pour déduire leurs centres d'intérêt, et pouvaient perdre le contrôle de leurs données à caractère personnel » selon le Commissaire du DPC, Graham Doyle.